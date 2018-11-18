Tiyatro zili, festival için çaldı

18 Kasım 2018



İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Koç Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen 22. İstanbul Tiyatro Festivali, yarın başlıyor. Ülkemizden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden tiyatro topluluklarını sanatseverlerle buluşturacak olan festival, 4 Aralık’a kadar sürecek. Tiyatro Festivali’nde oyunların yanı sıra yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

İlk oyun “Komik Tiyatro”

Sanatseverler, İstanbul’un 2 yakasında 21 farklı mekânda seyircilerle buluşacak olan festivalin ilk gününde Piccolo Teatro di Milano’yla buluşacak. Carlo Goldoni’nin “Komik Tiyatro”sunu çağdaş bir yorumla sahneleyen topluluk, 20:30’da UNIQ Hall’de olacak. Goldoni’nin 1750’de kaleme aldığı, Commedia dell’arte tiplemelerinin ve maskelerinin ötesine geçerek özgün karakterler yarattığı oyun, Roberto Latini’nin yorumuyla 18 Kasım günü 15:00’te de UNIQ Hall’de perde açacak. Latini oyunda “Orazio” rolünü de canlandıracak.

Yapı Kredi Kültür Sanat’ta 12:00’den itibaren takip edilebilecek olan “20. Yüzyıl Rus Tiyatrosunda Yönetmenlik ve Oyunculuk Sistemleri” söyleşisiyle başlayacak olan festivalin ikinci günü, 3 gösterinin 4 temsiline sahne olacak. Tiyatroseverler, 18 Kasım’da “Komik Tiyatro”nun yanı sıra Tuğçe Tuna’nın konsept, koreografi ve rejisini yaptığı “45’lik”i ve Emre Kınay’ın yönettiği “Yüzleşme”yi seyredebilecek. “45’lik” Yücel Kültür Vakfı Abud Efendi Konağı’nda 18:30 ve 20:30’da perde açarken, Esra Kızıldoğan ve Emre Kınay’ın oynadığı “Yüzleşme” 18:30’da Duru Tiyatro’da yorumlanacak.

Haluk Bilginer’li “Kral Lear”

Roberto Latini’nin Yapı Kredi Kültür Sanat’ta saat 10:00’da başlayacak profesyonel oyunculara yönelik atölye çalışmasıyla açılacak olan 19 Kasım Pazartesi günü ise; 18:30’da “45’lik”le, 20:30’da ise “45’lik”, “Varoluş”, “Kral Lear” ve “Yüzleşme”yle sürecek. İzlandalı koreograf ve dansçı Bara Sigfusdottir’in projesi “Varoluş” Moda Sahnesi’nde, başrolünü Haluk Bilginer’in yorumladığı William Shakespeare klasiği “Kral Lear” ise Muharrem Özcan'ın rejisiyle Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde perde açacak.

Tiyatroseverler, 20 Kasım Salı günü ise 20:30’da sahnelenecek “Varoluş” ile aynı saatte Caddebostan Kültür Merkezi’nde “Pss Pss”ı izleme olanağı bulacak. “Pss Pss”, 21 Kasım’da ise 19:00’da seyircilere sunulacak. Festivalde 21 Kasım’ın “Pss Pss”ın yanı sıra 2 gösterisi daha olacak. Attis Theatre yapımı Theodoros Terzopoulos’un imzasını taşıyan “Amor” Zorlu PSM’de 20:30’da, kavramsal çerçevesini görsel sanatçı ve sahne tasarımcısı Meryem Bayram’ın oluşturduğu “Fourfold” ise Moda Sahnesi’nde 20:30’da izlenebilecek.

Ve “Hamlet”

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programının merakla beklenen yapıtlarından “Hamlet | Collage” ise 22 Kasım’da Zorlu PSM’de seyircilere sunulacak. Kanadalı sanatçı Robert Lepage’ın Shakespeare’den uyarladığı ve yönettiği yapıtta Evgeny Mironov sahneye çıkacak. Oyun 20:30’dan itibaren takip edilebilecek. Günün diğer oyunuysa yine 20:30’da Moda Sahnesi’nde perde açacak olan “Fourfold” olacak.

22. İstanbul Tiyatro Festivali’nin performansları; Zorlu PSM’nin (Ana Tiyatro, Drama Sahnesi, Studio, Sky Lounge) yanı sıra Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Salon İKSV, Das- Das, Oyun Atölyesi, Yunus Emre Kültür Merkezi (Turhan Tuzcu Sahnesi, Müşfik Kenter Sahnesi), MSGSÜ Bomonti Yerleşkesi, UNIQ Hall, Üsküdar Tekel Sahnesi, Duru Tiyatro, Toy İstanbul, Adahan İstanbul ve Abud Efendi Konağı’nda takip edilebilecek.

DİSİPLİNLERARASI BİR GÖSTERİ: “PSS PSS”

Camilla Pessi ve Simone Fassari’ninişbirliğinin ürünü olan Compagnia Baccalà, tiyatroyu sirk ve “clown” ile harmanlayan, eğlenceli bir gösteriyle festivale konuk oluyor. 5 kıtadaki 50 ülkede 700’ü aşkın performans sahneleyen topluluğun imzasını taşıyan “Pss Pss”, 15 uluslararası ödül kazanmış bir yapıt. İlham perileri arasında Charlie Chaplin ve Buster Keaton gibi sessiz sinema döneminin yıldızlarının da bulunduğu ikili, sessiz sinema dönemine saygı duruşu niteliği taşıyan performanslarıyla 7 yaş ve üzerindeki geniş bir seyirci kitlesine hitap ediyor.

“Pss Pss” gösterisi, 20 Kasım Salı saat 20:30 ve 21 Kasım Çarşamba saat 19:00’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşuyor.