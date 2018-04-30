Troya Yılı, çocukların coşkusuyla renklendi

30 Nisan 2018

NERMİN SAYIN

Troya... Anadolu’nun kültürel miraslarının ilk akla gelenlerinden biri... Efsanesi dünya geneline yayılan, Homeros’un onu konu ettiği “İlyada”yı tüm zamanların en çok okunan kitaplarından biri haline getiren, Hollywood’un dahi ilgisini çeken eşsiz kent... 2018, antik kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kabulünün 20. yılı. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yıldönümü dolayısıyla 2018’i Troya Yılı ilan etti, bildiğiniz gibi... Bu bağlamda bölgede birbiri ardına etkinlikler düzenleniyor. Troya’nın tanıtımı için önemli bir destek olan bu etkinliklerin skalası oldukça geniş. Dolayısıyla biz sanatseverlerin gözü daima Troya’da bu yıl... Geçen hafta da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla keyifl i bir organizasyon vardı Çanakkale’de. 19 ülkeden 20 misafir ekip ve ülkemizin farklı illerinden 10 topluluk, Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali için kentteydi. Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Folklor Araştırma Derneği Gençlik ve Spor Kulubü ortaklığı ve ev sahipliğinde, Azerbaycan’dan Nepal’e farklı ülkelerden yüzlerce çocuk, Çanakkale’yle tanıştı ve kendi renkli kültürlerini bizlere sundu... Peki önümüzdeki dönemde neler var? Arkeoloji sempozyumundan yemek festivaline, ralliden yeni kültür rotalarına pek çok etkinlik... Troya Müzesi’nin açılışı da yakında. Yani 2018 Troya’yı görmek/yeniden görmek için eşsiz bir yıl... Ben de Troya ve Assos’u kapsayan bir “Hafta Sonu Molası” kaleme almayı planlıyorum sizler için...

'AKVARYUM ADAM'DAN REKOR - Cem Karabay da, Troya Yılı kapsamında, 23 Nisan’da bir rekor denemesinde bulundu. Kababay, Gökçeada’da 30 saat 20 dakika su altında kalarak “En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama” rekorunu kırdı.