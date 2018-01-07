“Zevk aldığınız işi gençken keşfetmek büyük şans”

07 Ocak 2018

EMRE ALKİN

Bu yılın ilk misafiri bir iş kadını. Medikal estetik ve güzellik sektöründeki NiceDerm Medikal Estetik şirketinin ortağı Nihan Bozatlı. Malatya’da doğmuş. Bugün hem anne hem de iş kadını. Profesyonel olarak başladığı iş hayatında “patron” olmayı başaranlardan. “Daha iyi görünmek” yanında “daha iyi hissetmek” arzu sunun gelmesi Nihan Hanım’ın şu anki girişimine ilham olmuş. Ancak gelişen teknoloji her derde deva olmuyor. “Uzun ve ciddi testlerden geçmedikçe yeni bir teknolojiyi kullanmamak lâzım” diyor Nihan Hanım. Bugün artık ameliyat gerektirmeden güzelleşmek isteyenler için alternatiflerin giderek çoğaldığını anlattı bizlere. Paylaşmasak olmazdı...

Okuyucuların tanıması için tam olarak bugüne kadar ne yaptığınızı kısaca anlatır mısınız?

1983 yılında Malatya’da doğdum. Dört kardeşiz. Babam inşaat mühendisi, annem ev hanımı... Üniversite yıllarına kadar basketbol oynadım. İki kız çocuğu olan bir anneyim. Hep iş hayatının içerisinde oldum. İlk kızım doğduğu zaman çalışma hayatına biraz ara verdim. Şu anda medikal estetik ve güzellik sektöründe çalışmaya devam etmekteyim.

“Aile bağlarımız her zaman kuvvetli oldu”

Yaptığınız işi seçmenizde yaşadıklarınız mı etkili oldu, yoksa çocukluktan gelen bir motivasyon mu?

Yaşadıklarım etkili oldu, diyebilirim. Küçük kızım doğduktan bir süre sonra eşimin de teşvikiyle estetik cihazları pazarlaması yapan bir firmada işe başladım. Sektör çok keyifli ve eğlenceli geldi bana. İşimi çok severek yapıyordum, ardından eşim ile birlikte uzun bir araştırma sürecinin ardından firmamızı kurduk.

Anne ve babanızın, ailenizin hayattaki seçimlerinize etkisi oldu mu? Nasıl bir ailede büyüdünüz?

Annem ve babam, iş ve meslek konusunda baskı kuran ebeveynler değillerdi. Bize her konuda destek olup bizi yüreklendirdiler. Büyük bir aileyiz ve aile bağlarımız çok kuvvetli oldu hep...

Bu işi yapmaya ne zaman karar verdiniz? Bugün istediğiniz yere geldiğinizi düşünüyor musunuz?

Beş yıl önce kurmaya karar verdik ve beş yılın büyük bir bölümü dünya genelinde farklı ülkelerde farklı ürünlerin Ar- Ge’si ile geçti. Bu süre sonunda da istediğimiz kalitede ürün gamımızı oluşturduk ve şimdi tüm Türkiye’ye hizmet vermekteyiz. Daha önümüzde emin adımlarla ilerleyeceğimiz uzun bir yol var. Her aşamada yeni şeyler öğrenerek - deneyimleyerek yolumuza devam ediyoruz.

“İnsanların araştırma alışkanlıkları değişti”

Sosyal medya yaptığınız işte ne kadar etkili?

Teknoloji hızına yetişmekte zorlandığımız bir ivmeyle gelişiyor. Birkaç sene öncesine baktığımızda sosyal medyanın bu kadar etkili olabileceği belki de aklımızın ucundan geçmezdi. Aslında bu sayede insanların araştırma alışkanlıkları da gelişti. Sosyal medyada sonsuz bir bilgi var ve müşterilerin satın alma ihtiyaçları bu mecralardaki deneyimlenmiş yorumlardan şekilleniyor. Sürekli takip etmek lâzım. Emek istiyor, ama seviyorum. Şu anda da marka stratejilerimizin büyük kısmını sosyal medya üzerinden hayata geçiriyoruz ve yeni bir yapılanma içerisindeyiz bu konuda. Tüm markalar gibi bizim için de sosyal medyada görünürlük büyük önem taşıyor. Her yaştan ve çevreden insana bu şekilde ulaşmak mümkün. Ama bunun yanında sosyal medyanın önemi asıl yeni akımları belirlemedeki gücünden geliyor. Yenilikleri hayatımıza dahil ederken sosyal medyadan da güç alıyoruz.

“Emin adımlarla ve sabırla yürümek gerekiyor...”

Bu işte eğitimin, ilişkilerin ve tecrübenin payı size göre yüzde kaçtır?

Özellikle sizin mesleğinizde... Doğruyu söylemek gerekirse bu işte eğitimsiz çok insan gördüm. Paran varsa yüzde elli her yerdesin. İlişki tabii ki de çok ama çok önemli, işimiz sonuçta pazarlama. Tecrübe konusuna gelirsek medikal estetik ve güzellik ürünleri satıyor ve eğitimini veriyoruz, bu işte kesinlikle çok tecrübeli ve bilgili olmanız gerekmektedir. İnsanlar size güvenip ürünlerinizi alıyorlar, estetik sektöründe bu göz ardı edilemez.

Bu işte ekmek var mı? Varsa nereden başlamalı?

Bu işte ekmek var. Türkiye pazarı medikal estetik ve güzellik sektörü bazında halen tam anlamı ile yeterince büyük bir pazar değil, önümüzdeki yıllarda pazar daha çok genişleyecek, insanlar artık eskisine göre bu konuda daha bilinçli ve bu nedenle pazar her geçen gün büyümekte. Sektöre girerken dünya genelinde çok iyi bir Ar-Ge yapılması ve iyi bir ekip kurulması gerekiyor. Ve en önemlisi de ürünün tanıtımı için doğru pazarlama stratejisi ile emin adımlarla ve sabırla ilerlemek gerekiyor.

“Konservatuar içimde ukde kaldı...”

Başka hangi mesleği tercih ederdiniz ya da ne yapmak istediniz?

18’li yaşlarımda konservatuar okumayı çok istiyordum, fakat sınavlarda bir konuda başarısız olduğum için okuyamadım. İçimde hep bir ukde olarak kalmıştır. Şu anki işimden ciddi anlamda çok keyif aldım, sürekli yurt dışında ve yurt içinde işimle alakalı eğitimler aldım. Bu iş benim bir parçam haline geldi. İnsanın zevk aldığı işi genç yaşlarda keşfetmesi çok büyük bir şans diye düşünüyorum.

Çocuklarınız bu işi yapsın ister miydiniz?

Zevk aldıkları iş neyse onu yapmalarını tercih ederim.