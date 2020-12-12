2000 dolar hala potada!

Teşvik paketi iyimserliğiyle bu hafta altındaki alıcı yönlü seyir ABD’de teşvik paketi görüşmelerinin yeniden tıkanmasıyla satışa döndü. Hafta başında 1.875 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, ABD’de Koronavirüs aşılarına onay beklenmesinin de etkisiyle 1850 dolar/onsun aşağısına geri döndü. Ancak Koronavirüs aşısındaki ilerleme altın fiyatlarındaki ralliyi sonlandırsa da genişlemeci para politikaları, mali politikalar ve jeopolitik riskler hala altını destekliyor. Finans kuruluşları pandeminin yarattığı ekonomik baskılar nedeniyle altından hala umutlu. Aralarında ING Group, Standard Chartered ve Citibank’ın da bulunduğu kuruluşlar ‘kısa vadede satış baskısı sürse de, orta ve uzun vadede 2.000 doların halen potada olduğu’ görüşünde.

ING: Altının boğa koşusu henüz bitmedi

Analistler 2021 için iyimser tahminlerini koruyor. ING tarafından yayınlan raporda, Koronavirüs aşısının bulunmasının 2021'de altının yükselmesini engellemeyeceğini belirtiliyor. ‘Altında döngüsel boğa koşusu henüz bitmedi’ denilen raporda, yükselen enflasyon beklentileri, daha düşük reel getiriler, daha zayıfbir dolar ve gelişmekte olan ekonomilerdeki tüketicinin fiziksel talebinde olası bir toparlanma gibi nedenlerin 2021'de altını desteklemeye devam edeceği ifade ediliyor. ING şöyle diyor: “Aşı haberleriyle risk iştahı arttı. Altın için kısa vadeli görünüm, ABD teşvik paketinin zamanlamasına, ölçeğine ve ayrıca önümüzdeki aylarda aşıların yaygınlaşma süreceğine bağlı olacaktır. Aşı gündemimize girmesine karşın, son tecrit tedbirleri göz önüne alındığında, bazı ekonomilerde çift dip öngörüyoruz. Yeni yılın başında ve gelecek yılın ilk çeyreğinde makro endişelerin yeniden canlanmasıyla faizler düşebilir. 10 yıllıklarda 50 baz puana inmese bile 75 baz puan seviyesine geri dönüşler görebiliriz. Teşvik paketini de buna eşlik etmesi altın fiyatlarının yükselmesi için yeterli zemin oluşturabilir.”

ING’ye göre, COVID-19 kontrol altına alındığında bastırılmış talebin serbest bırakılması ve 2021'de petrol fiyatlarının yükselmesi beklentisi, gelecek yıl enflasyonist baskı yaratabilir. Tüketiciler, özellikle festival, bayramlar ve evlilik talepleri için pazara döndükçe artan talep 2021'de fiziksel alımları güçlü bir şekilde artırabilir.

STANDARD CHARTERED: 2.000 dolarlık zirveye geri dönülecek

Standard Chartered'a göre bazı kısa vadeli engellere rağmen altın önümüzdeki birkaç ay içinde ons başına 2.000 dolarlık zirveye dönecek. Standard Chartered değerli metal analisti Suki Cooper, “Fiyatlardaki sert düşüş zayıf uzun pozisyonların kapatıldığını gösteriyor” diyor ve ekliyor: “Bunun altın için anlamı, belirli seviyelerde kısa vadeli bir direnç göstermesine rağmen, kıymetli metalin gelecek yılın ilk çeyreğinde ons başına 2.000 dolara dönme ihtimalinin yüksek olması.” Cooper’a göre genel makro itici güçler yani zayıf bir ABD Doları ve dünya çapındaki gevşek para politikaları altını desteklemeye devam ediyor.

‘Kısa menzilli’ alım satım işlemlerini bir süre daha göreceğimizi dile getiren Cooper, ancak yakın vadeli düzeltme hareketlerinin ardından daha zayıf bir ABD Doları, negatif reel oranları, enflasyona ilişkin endişeler ve destekleyici para politikasıyla birlikte daha fazla mali teşvik beklentileri altın fiyatında yukarı doğru hareket başlatabilir” şeklinde konuşuyor.

Citibank: 2.000 dolara doğru bir hamle daha yapabilir

Citibank, Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen aşılar ve yeni para politikası riskleriyle 2021'in ikinci yarısında çok daha güçlü bir büyüme profili olabileceği göz önüne alındığında, altın ve orta vadeli ortalama fiyat alım satım aralığını 2.100-2.200 dolar/ons seviyesinden 2.000 doların altına çekti. Bankanın stratejistleri yayınladığı bir notta şöyle diyor: “Son zamanlarda doların güç kaybetmesine rağmen altın satışının hızlanması bir piyasa rejimi değişikliğinden ziyade teknik pozisyon sıkışıklığına ve teknik olarak gevşemeye işaret ediyor. Zayıf dolar görünümü ve düşük reel faiz oranları, genellikle nominal altın fiyatlarını destekleyen faktörlerdir. Bu sebeple 2022’de fiyatlar daha ılımlı bir görünüm sergilemeden önce mevcut döngü içinde 2.000 dolara doğru yeni bir yükseliş hamlesi bekliyoruz.”

1.875 dolar kritik seviye

• Sarı maden aralık ayı ayına iyi bir başlangıç yaptı. Ancak fiyatlar yine teşvik tartışmaları ABD’de FDA’nın aşılara onay vereceği haberleriyle yönünü 1.875 dolardan 1.800’e doğru çevirdi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin 916 milyar dolarlık yeni bir destek paketi teklifinde, AB’nin Brexit Ticaret Anlaşması konusunda anlaşmaya varamaması, yeniden tırmanan ABD-Çin gerginliği piyasalar tarafından takip ediliyor. Analistler, 1.875 direncinin kırılması halinde 1.900 ile 1.920 dolar seviyelerinin gündeme geleceğini söylüyor. Satışların yoğunlaşması ise 1.800’ün aşağı yönlü kırılmasına neden olabilir.