"2021 yılının ilk yarısında petrol için görünüm çok karışık"

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya öncülüğündeki müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+'nın şubat ayı üretim miktarı konusunda bugün yapacakları toplantı öncesinde OPEC+ ülkelerinden uzmanlarnın yer aldığı bir etkinlikte konuşan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, 2021 yılının ilk yarısında petrol piyasaları için birçok aşağı yönlü risk gördüklerini vurguladı.

Barkindo, "Sosyal ve ekonomik aktiviteye sınırlamalar bir dizi ülkede devam ediyor ve yeni COVID-19 varyantı konusunda endişe var" dedi.

Barkindo'nun yaptığı açıklamalar sonrası OPEC+'nın bugün yapılacak toplantıda üretim miktarının şubat ayında değiştirilmemesi kararı alacağı yönünde beklentilerin güçlenmesi petrol fiyatlarını yukarı çekti.

Barkindo'nun petrol piyasalarında aşağı yönlü risklere, görünümün karışıklığına işaret eeden konuşmasının OPEC+'nın bugünkü toplantısı için bir sinyal olduğunu değerlendiren piyasalarda Brent petrolünün yüzde 2,36 artışla 53,02 dolara, ABD hafif petrolü ise yüzde 2,08 artışla 49,53 dolara yükseldi.

OPEC+, aralık ayı toplantısında aldığı üretimin 1 Ocak'tan itibaren günlük 500 bin varil artırılması ve üretim miktarının her ay gözden geçirilmesi kararı çerçevesinde bugün toplanacak. Bugünkü toplantıda şubat ayında üretimin günlük 500 bin varil daha artırılıp artırılmayacağı ele alınacak.