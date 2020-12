2021’de altın madalya ‘gümüşün’ olacak!

Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle olağandışı piyasa hareketlerine şahitlik ettiğimiz 2020 neredeyse sona erdi. Yılın kuşkusuz en çok konuşulan yatırım enstrümanları değerli metallerdi. Aralık ortası itibarıyla gümüş, altının yaklaşık yüzde 24’lük artışına kıyasla bugüne kadar yaklaşık yüzde 43 arttı. Peki 2021'de hangi değerli metal kazanacak? Analistlere göre her iki metalin görünümü de pozitif çünkü değerli metalleri yıl boyunca destekleyen faktörler 2021’de de piyasaları şekillendirmeye devam edecek. Ancak analistlere göre 2021’de gümüşün altından daha iyi performans göstermesi muhtemel. Bunun nedenine gelince; hem endüstriyel hem de yatırım tarafında talebin artmasına karşın üretimin düşmesi.

Teknik görünüm altından daha iyi

Bu hafta içinde altının onsu virüs ve teşvik haberlerinin etkisiyle 1.900 dolar üzerini gördükten sonra 1.880 seviyelerine geri çekildi. Gümüş ise 27.8 dolara çıktıktan sonra daha ılımlı bir gevşeme ile 26 dolar sınırında geziyor. Bu da teknik olarak gümüş için daha olumlu beklentiler doğuruyor. Zira gümüşün 100 günlük hareket ortalaması 25.16 doların üzerinde kalabilmesi beyaz maden için iyiye işaret olarak değerlendiriliyor.

Gümüş bu desteği nereden buluyor. Oldukça geniş bir endüstriyel kullanıma sahip olan gümüş ekonomik aktivitenin artmasından fayda sağlıyor. Sarı metal ağırlıklı olarak bir yatırım aracı olarak tercih edilirken, gümüş talebinin yaklaşık üçte ikisi elektronik, güneş panelleri, su arıtma, piller ve LED aydınlatma, yarı iletkenler ve lehimler gibi endüstriyel uygulamalardan geliyor. Dolayısıyla Çin ve ABD gibi büyük ekonomilerde yaşanan toparlanma gümüşün lehine.

Yatırım talebi yeni yılda kilit faktör olsa da, sanayi ve mücevher talebinin 2021'de güçlü bir şekilde toparlanması bekleniyor. Geri dönen endüstriyel faaliyet özellikle elektronik eşya ve güneş panelleri için talep artışı yaratacak. Bu da gümüş için daha fazla alım ve fiyat artışı anlamına geliyor.

2021’de ibre 50 doları gösteriyor

Bloomberg Intelligence, gümüşün 50 dolar/ons'a çıkabileceğini öngörüyor. Bu tahmine göre şu sıralar 25 -26 dolar aralığında seyreden fiyatlarda yüzde 100 artış öngörülüyor. Önümüzdeki yıl elektrifikasyon ve parasal gevşemeden yararlanacak "birincil metal" olarak gümüşü gören Bloomberg Intelligence, gümüşün boğa piyasasının daha yeni başladığını düşünüyor. Bloomberg Intelligence kıdemli emtia stratejisti Mike McGlone, değerli metalin kendi rekorunun zirvesine çıkacağını söylüyor. McGlone, "Gümüş, elektrifikasyon ve niceliksel genişlemede olumlu eğilimlerin ön saflarında yer alan birincil metal olabilir ve bize göre, teknikler yeni bir boğa piyasasına işaret ediyor, " diyor.

Saxo Bank: Güneş enerjisi yatırımları gümüşe destek olacak

Saxo Bank Emtia Stratejisi Bölüm Başkanı Ole Hansen, 2021'deki gümüş fiyat görünümünün iyileştiğini belirterek, “Gümüş 2021’de gerek değerli metal gerekse endüstriyel metal kullanımından yarar sağlayacak gibi gözüküyor. Hansen’e göre özellikle güneş paneli üretiminde kullanılan fotovoltaik hücreler gibi yeşil dönüşümü tetikleyen uygulamalar gümüşte hızlı bir talep artışı görmemize neden olacak. Gümüşün arz tarafında ise sıkışıklık ortaya çıkması fiyatları güçlendirecek. Madenlerde çıkarılan gümüş arzının yarısından fazlasının çinko, kurşun ve bakır madenciliğinin bir yan ürünü olması ve madencilerin güneş enerjisi üretiminden doğan talebi karşılamakta zorlanması Saxo Bank’a göre gümüş fiyatlarını gelecek yıl içinde 50 dolara kadar çıkarabilir.

Arz sıkışıklığı, fiyatları yukarı taşıyacak

‘Niçin Altın, Niçin Şimdi?” kitabının yazarı EB Tucker, gümüşün yeni yılda altından daha iyi performans göstereceğini savunuyor. Analist, artan talebe karşın gümüşün üretimine ilişkin sıkıntıların fiyatlara yansıyacağını belirterek, “Gümüş genellikle diğer metallerin yan ürünü olarak çıkarılır. Dünyada sadece gümüş üretimi yapan fazla maden yok. Bu nedenle tedariki artırmak ve talebe hızlı yanıt vermek kolay değil” değerlendirmesinde bulunuyor. Metalla Royalty and Streaming ile Nova Royalty’de yönetici pozisyonundaki Tucker, 2021’de altının ons fiyatının 2.500 dolara, gümüşün ise 40 dolara ulaşacağı tahmininde bulunuyor. Bu altın fiyatlarında yaklaşık yüzde 32 ve gümüş fiyatlarında yüzde 55 artış anlamına geliyor. Tucker, fiyatların bulunduğu seviyeleri alım fırsatı olarak gördüğünü ifade ediyor.

Gümüş birçok sektörde kullanılıyor

Binlerce paranın değerini korumak için kullanılan gümüş denince akla ilk olarak takı, mücevher ve finansal yatırım geliyor. Ancak bu kıymetli madenden aslında çok daha farklı alanlarda da faydalanılıyor. Gümüş genel olarak şuralarda kullanılıyor: • Fotoğraf endüstrisi, elektronik parçalar, bozuk para üretimi, alaşımlar ve dişçilik endüstrisi • Yapay yağmur yağdırmak için yağmur bombası yapımı (gümüş iyodür) • Ayna sırlarının yapımı • Pil yapımı ve bilgisayar röle kontaklarında • Boyalar, asetik asit ve fotoğraf maddeleri elde etmede • Cam ve ahşabı elektrik iletkeni yapma amaçlı yeni seramik tipi kaplama işlerinde • Gümüş zeolitler, deniz suyunu tuzdan arındırmak için kullanılıyor.

Yeni bir sıçramaya hazırlanıyor

KimbleCharting analisti Chris Kimble de gümüş/altın rasyosunun kritik bir seviyede olduğunu ve burada gümüşün 25 dolar seviyelerinde karşılaştığı direnci aşması halinde altından daha iyi performans göstereceğini belirtiyor. 1987 yılından bu yana gümüş/altın rasyosunda haftalık hareketlere bakıldığında, her patlamadan önce sert gerilemeler görüldüğünü belirten Kimble, şu an da benzer bir rasyo kanalı oluştuğuna dikkat çekiyor. Şu an da bu kanaldan çıkma hareketleri gösteren gümüşün karşılaştığı direnç seviyesini aşması halinde altından daha hızlı bir yükseliş yakalayabileceği belirtiliyor.