2022'de gümüş dostu faktörler devreye giriyor

Evrim KÜÇÜK

Endüstriyel, elektronik ve güneş enerjisi sektörlerindeki talebin iyileşmesine karşın tedarik tarafındaki sıkıntılar göz önüne alındığında, bu yıl gümüş fiyatında yükseliş beklentisi birçok kesimde artıyor. Ons gümüş iki ayın en yüksek seviyesine çıktıktan sonra yeniden 23.50-24.0 bandına döndü. Uzmanlarsa burada kalmayı başarırsa gümüşün, arkasına aldığı birçok destekle yükselişini 32 dolar kadar sürdürebileceğini düşünüyor.

Küresel piyasalarda güvenli liman talebini destekleyen birçok faktör öne çıkıyor. COVID, ABD-Çin gerginliği, küresel enerji güvenliği, Rusya-Ukrayna hattındaki kriz yatırımcıyı değerli metallere yöneltiyor. Yine de fiyatların şekillenmesinde en önemli unsur parasal politikalar olmaya devam ediyor. Fed’in bu yıl yapacağı faiz artırımlarını diğer merkez bankalarının da takip etmesi bekleniyor. Ancak yatırımcıya göre asıl soru merkez bankalarının ne kadar ileriye gideceği. Değerli metal işlemcisi Degussa, küresel ekonomideki ağır borç yükü dikkate alındığında, faiz oranlarının çok yükseleceği ya da reel faizin pozitif bölgeye geçeğini düşünmüyor. Kurum, merkez bankalarının ekonomilerini yüzdürmek için enfl asyonun yüksek kalmasına izin vereceğini savunuyor. Bunun para politikasının daha önceki tahminler kadar sıkılaşmayacağı anlamına geldiğini belirten Degussa, bu sebepten ötürü gümüş dahil değerli metallerin yatırımcı portföyünde olması gerektiğini söylüyor. Kuruma göre talep artışına karşın arzın sıkışık olmasının beklendiği bu yıl, altın fiyatlarındaki çıkıştan da destek alarak gümüş yükselecek.

Tahterevallinin bir ucunda 20 dolar diğer ucunda 32 dolar var!

Piyasaların Fed’e kilitlendiği bu hafta ons gümüş fiyatları 23.50-24.0 bandında dalgalandı. Fed’in varlık alımlarını azaltama ve faiz artırma yönündeki kararlığı kısa vadede fiyatları baskılayarak 50 günlük haraketli ortalama 23.25 seviyesine geri çekebilir. Dolar endeksinin 96 seviyesinde kalmayı başarması gümüşte satış baskısı doğurabilir. Orta ve uzun vadede ise gümüş fiyatlarının artan talepten faydalanması bekleniyor.

● Degussa fiyatların 28 dolara çıkmasını mümkün görüyor.

● Heraeus da bu yıl için fiyat aralığını en aşağıda 20 dolar yukarıda ise 32 dolar olarak tahmin ediyor. Kuruluşa göre gümüş bu yıl altından daha iyi performans gösterme potansiyeline sahip. Son günlerde gümüş fonlarına girişin, geçen yıl şubat ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşmesi, yatırımcının enfl asyonist baskılara karşı değerli metallere yöneldiği algısını güçlendiriyor.

● WisdomTree tarafından yapılan analizde de fiyatların yılın ikinci çeyreğinde artan talebe paralel olarak 29.15 doları test edebileceği öngörüyor.

Gri metali destekleyecek unsurlar

Aynı yorumu bir başka değerli metal işlemcisi Heraeus da yapıyor. Alman firma bu yıl gümüş dostu bir ortam yaratacak faktörleri raporunda şöyle özetliyor:

■ Endüstriyel talep artacak: Güneş fotovoltaik (PV) kurulumlarında bu yıl çift haneli büyüme (PV) tahmin ediliyor. Çin, Hindistan, ABD ve Avrupa gibi önemli pazarların hepsinde kurulumların bu yıl 2022'de genişlemesi bekleniyor. Endüstriyel talebin büyük bir kısmı güneş enerjisi sektöründen geliyor. Fosil kaynaklardan enerji üretiminin yenilenebilir enerjiye kayması nedeniyle PV kurulumlarının rekor seviyeye çıkması gümüş talebini desteklemeye devam edecek.

■ Elektronik sektöründeki canlanma yarayacak: Elektronik ve elektrikli cihaz sektörünün özellikle akıllı telefon talebindeki artışla canlanması, bu sektörde önemli bir kullanım alanına sahip olan gümüşe yarayacak. Özellikle 5G telefonların maliyetinin düşmesiyle talepteki artış gümüş dostu bir gelişme. Yıllık akıllı telefon sevkiyatlarının bu yıl yüzde 3.8 artarak 1.39 milyar adede ulaşacağı tahmin ediliyor. 2022’de 5G akıllı telefon üretiminin 660 milyon adede ulaşması bekleniyor. Otomotiv sektörü bağlantılı elektronik talebin de, çip krizinin hafifl emesiyle ılımlı bir artış yaşayacağı tahmin ediliyor.

■ Maden arzı azalacak: Gümüş madeni arzının 2022'de gerileyeceği tahmin ediliyor. COVID sonrası üretimindeki artışın geçici olduğu belirtiliyor. Artan talebe ve fiyatlara rağmen 2016’dan bu yana gümüş arzı, bu madenin büyük çoğunlukla altının yan ürünü olarak çıkarılmasından bu yana geriliyor. Güney Amerika'da devam eden jeopolitik risklerin de üretimi baskılayacağı belirtiliyor. Ancak ikincil gümüş üretimindeki artışın, maden üretimindeki düşüşü telafi ederek büyük bir açık verilmesini engelleyeceği belirtiliyor.

■ Mücevher talebinde toparlanma: Gümüş takılar ve gümüş eşyalara olan talebin pandemi öncesi döneme yaklaşması bekleniyor. Hindistan gümüş için en büyük pazar fakat geçen yıl pandemi, gümüş takı imalatını ve talebini kısıtlamıştı. Hindistan ekonomisinin bu yıl baz etkisiyle olarak güçlü bir şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu da gümüş takı ve eşyada talebin artacağı beklentisi oluşturuyor.