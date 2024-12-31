2024'te kakao ve kahve en çok kazanan emtialar olabilir

2023 yılını yükselişle kapatan kakao fiyatı, bu seneyi de yine benzer şekilde bitirebilir. Kakao fiyatı yıllık bazda yüzde 170 arttı.

Kakao ve kahve, bu yılı emtialar arasında en çok kazananlar olarak kapatma eğilimindeler.

Dün, mayıstan beri en büyük günlük yükselişi gördü

Kakao fiyatı 2024 yılında neredeyse üç katına çıktı ve böylece diğer emtialardaki artışları geride bıraktı. Bu ayın başlarında New York'ta metrik ton başına 12.931 dolar ile rekor seviyeye ulaşan kakao, dün de New York'ta yüzde 14 yükselerek mayıs ayından bu yana görülen en büyük günlük yükselişini sergiledi. Londra'da da kakao fiyatı yüzde 14 arttı.

"Olumsuz hava şartlarının ana kazananı"

Kopenhag'daki Saxo Bank'ın emtia stratejisi müdürü Ole Hansen, “Kakao ve kahvenin başını çektiği yumuşak ürünler sektörü, önemli yetiştirme bölgelerindeki olumsuz hava koşullarının ana kazananı oldu ve bu gibi ürünler nispeten küçük coğrafi alanlardan üretilip tedarik edildiğinde fiyatlar üzerindeki riski vurguladı” dedi.

Şiddetli kuraklık da fiyatları etkiledi

En büyük kakao üreticileri Fildişi Sahili ve Gana, olumsuz hava koşulları, fasulye hastalıkları, kaçakçılık ve yasadışı altın madenciliği için ekim alanlarının azaltılması nedeniyle ürün kayıpları yaşadı.

Kuraklık kahve arzını da zorladı. ICE Arabica kahve fiyatları, bu yılın başlarında yaşanan şiddetli kuraklığın en büyük üretici Brezilya'da gelecek mahsule zarar vereceği endişesiyle 40 yılı aşkın bir sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Kahve fiyatı yıllık bazda yüzde 71 yukarıda seyretti.