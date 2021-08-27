27 Ağustos gümüş fiyatı: Gümüşte son durum ne?

Gümüş, 2020 yılında emtia piyasasına damgasını vurmuş ve en çok kazandıran emtialardan biri olmuştu. Son dönemde ise gümüş fiyatı gerilemeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gümüşün fiyatı düşerken, kimileri bu süreci bir yatırım fırsatı olarak değerlendirirken kimileri bu sürece temkinli yaklaşıyor.

27 Ağustos gümüş fiyatına bakıldığında, bugün gümüş 6,41 Türk Lirasından alınırken, 6,42 Türk Lirasından satılıyor.

Emtiada yükseliş beklentisi devam ediyor

Goldman Sachs, emtia için yukarı yönlü hareket beklentisini koruyor. Hazırlanan raporda zayıf dolar ile gelişen piyasa talebinde toparlanmanın altında ılımlı yukarı yönlü hareketi desteklemesinin beklendiği belirtilirken, uzun vadeli yatırımcılar için ons altının cazip olduğunun altını çizdi.

Ayrıca emtia için olumlu beklentilerin korunduğu vurgulanırken, 4. çeyrek fiyat tahminleri petrol için 80, bakır için 10 bin 620 dolar olarak korundu.