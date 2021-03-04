4 Mart altın fiyatları: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları son dönemde yaşanan düşüşün ardından altının nasıl bir yöne gideceğini merak ediyor. Bu hafta son 8 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatlarının 4 Mart'a nasıl başladığı araştırılıyor. Yatırımcıların en çok araştırdıkları altın cinslerinin başında çeyrek altın fiyatı yer alıyor.

Gram altın ne kadar oldu, sorusuna yanıt aranırken bugün çeyrek altın fiyatı 658 lira alış, 672 lira satış seviyelerinde. 4 Mart'ta gram altın 411 liradan alıp, 413 liradan satılıyor. Cumhuriyet altınına bakıldığında ise 2631 liradan alınıp, 2681 liradan satılıyor.

Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanırken, analistler er geç altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Analistler borsada yaşanan rotasyon nedeniyle yükseliş sırasının yakında altına gelebileceğini düşünüyor. Merkez bankalarının enflasyonist hamleleri sonrasında yatırımcıların, değerinin altında kalan ürünlere yönelmesi bekleniyor.

Commerzbank da kısa vadede altının baskı altında kalmaya devam etmekle birlikte uzun vadede fiyatlarda önemli bir artış görüleceğini düşünüyor. Alman bankanın değerli metal analisti Daniel Briesemann, hazırladığı bir raporda, altın piyasasındaki mevcut fiyat hareketini yaklaşmakta olan bir tsunaminin başlangıcı olarak nitelendiriyor ve “Sular, büyük dalga çarpmadan önce çekiliyor” diyor.