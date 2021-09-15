AB, Çin alüminyumuna yönelik gümrük vergisini askıya alacak

Avrupa Komisyonu Ağustos 2020’de inşaattan ulaşıma ve dayanıklı tüketim mallarına birçok sektörde farklı kullanımları bulunan yassı haddelenmiş alüminyum ürünlere yönelik soruşturma başlatmış ve Nisan 2021’de yüzde 19,3 ila yüzde 46,7’lik ilave gümrük vergileri uygulanmasına karar vermişti. Yüzde 14 ila 25 arasında değişmesi beklenen nihai gümrük vergisi ekimden itibaren beş yıl boyunca geçerli olacaktı. Ancak European Aluminium’dan yapılan açıklamaya göre birlikteki iki alüminyum kullanıcısı ve ithalatçının şikayetleri üzerine bu gümrük vergileri dokuz aylığına askıya alınacak.



Komisyon soruşturmanın hala devam ettiğini, gerekli bir gümrük vergisi varsa 11 Ekim’den itibaren uygulanacağını söyledi ancak AB üye devletleriyle askıya alma önerisini görüşerek değerlendireceğini belirtti.



Sektör örgütü European Aluminium Direktörü Gerd Goetz ise yaptığı yazılı açıklamada ilave gümrük vergisi kararının alüminyum ve diğer sanayi sektörlerinde şok dalgası yarattığına dikkat çekerek “Yüksek karbon emisyonlu Çin ürünlerine kapıları bu kadar açmaya istekliysek acilen gerekli ticaret dönüşüm önlemlerine Avrupalı sektörler nasıl güvenebilir” diyor. Komisyon gümrük vergilerinde böyle bir istisnayı en son 2009 yılında yapmıştı.



Birçok emtia gibi alüminyum fiyatları da ekonomiler açıldıkça ve iyileştikçe yükseldi. Ancak Avrupa Birliği’nin sektör örgütü European Aluminium AB’nin iç pazarı destekleyecek yeterli arzı olduğu ve sektörün kâr marjlarının zaten sıkıştığı görüşünde.

Alüminyum fiyatını 13 yılın zirvesinden uzaklaştırdı

Saxo Bank analisti Ole Hansen Çin’de çarkların yavaşlamasıyla birlikte alüminyum ve nikel gibi metallerin öncülüğündeki fiyat rallisinin bir nefes aldığını söylüyor. Çin’in alüminyum üretimi ağustosa dördüncü aylık düşüşünü yaşayarak 3,16 milyon tona geriledi. Arz endişeleriyle 2008’den bu yana ilk kez 3 bin doların üzerine çıkan metalin Londra Metal Borsası’ndaki vadeli kontratı dün yüzde 2’nin üzerinde düşüşle 2.831 dolar/ton düzeyine kadar geriledi.