ABD Colonial akaryakıt boru hattının devre dışı kalması petrol fiyatlarını düşürdü
ABD'nin doğu kıyısının akaryakıt ihtiyacını karşılayan ancak siber saldırı sonrası devre dışı kalan Colonial akaryakıt boru hattı, petrol fiyatlarını olumsuz etkilemeye başladı.
ABD’deki Colonial akaryakıt boru hattının yeniden devreye alınmasını gecikmesinin, hattın bu hafta boyunca kapalı kalabileceğinin ifade edilmesinin ABD'de rafinerileri üretimlerini kısmaya yönlendirmeye başlaması petrol fiyatlarını aşağı çekti.
NYMEX'de Batı Teksas petrolünün varil fiyatı düne göre yüzde 0,88 düşüşle 64,36 dolar seviyesinden işlem görüyor. ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı da düne göre yüzde 0,86 düşüşle 67,72 dolar seviyesinde.
Analistler, Brent petrolü için destek seviyesi olarak varil başına 67,33 doları işaret ediyorlar.