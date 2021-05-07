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ABD ve Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler petrol fiyatını yükseltti

Petrol fiyatları ABD ve Çin’den gelen güçlü ekonomik verileri etkisiyle yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD ve Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler, petrol fiyatlarının  dünkü kayıpları geri almasına yardım ediyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah düne göre yüzde 0,69 artışla varil başına 68,56 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı hafif petrolü de düne göre yüzde 0,7 artışla varil başına 65,16 dolar seviyesinde.

ABD ve Avrupa'dan akaryakıt talebi konusunda göreceli olarak iyi  veriler gelmekte olduğuna da işaret eden analistler, karantina  tedbirleri kaldırıldığında talebin, özellikle yaz sezonunda, güçlü  artış yaşanacağının öngörüldüğüne dikkat çekiyorlar.

Analistler Brent petrolünde toparlanmanın devam edebilmesi için  bu hafta aşağı kırılan 68,76'nın üzerine çıkılması gerektiğini de belirtiyorlar. Buranın geçilememesi halinde varil başına 67,15 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabileceğine dikkat çeken analistler, yukarı hareket ise ilk direnç olarak varil başına 69,37 doları gösteriyorlar.