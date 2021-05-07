ABD ve Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler petrol fiyatını yükseltti

ABD ve Çin'den gelen güçlü ekonomik veriler, petrol fiyatlarının dünkü kayıpları geri almasına yardım ediyor.



ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı bu sabah düne göre yüzde 0,69 artışla varil başına 68,56 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de Batı hafif petrolü de düne göre yüzde 0,7 artışla varil başına 65,16 dolar seviyesinde.



ABD ve Avrupa'dan akaryakıt talebi konusunda göreceli olarak iyi veriler gelmekte olduğuna da işaret eden analistler, karantina tedbirleri kaldırıldığında talebin, özellikle yaz sezonunda, güçlü artış yaşanacağının öngörüldüğüne dikkat çekiyorlar.



Analistler Brent petrolünde toparlanmanın devam edebilmesi için bu hafta aşağı kırılan 68,76'nın üzerine çıkılması gerektiğini de belirtiyorlar. Buranın geçilememesi halinde varil başına 67,15 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabileceğine dikkat çeken analistler, yukarı hareket ise ilk direnç olarak varil başına 69,37 doları gösteriyorlar.