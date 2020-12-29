ABD'de COVID-19 yardımlarının artırılması petrol fiyatlarını destekliyor

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Başkan Donald Trump'ın çağrısı sonrası COVID-19 yardım çeklerinin tutarının 600 dolardan 2 bin dolara çıkarılmasını kabul etmesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarına destek verdi.

Senato'nun da onayına sunulacak teklifin kabul edilmesi halinde petrol talebinin canlanmasına katkı sağlanacağı beklentisi ve Brexit anlaşmasının Avrupa ile AB arasında ticarete istikrar getirecek olması petrol fiyatlarını yukarı çekiyor.

ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0,16 artışla 51,17 dolar seviyesinden işlem görüyor. NYMEX'de ABD hafif petrolü yüzde 0,63 artışla varil başına 47,92 dolar seviyesinde.

Ancak analistler, yeni COVID varyantının yarattığı endişe ve 4 Ocak'ta yapılacak OPEC toplantısında üretimin Şubat'ta günlük 500 bin varil daha artırılması kararı alınacağı beklentileri petrol fiyatlarında güçlü bir yukarı hareketi engelliyor.