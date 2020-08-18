ABD'de haftalık çelik üretimi yüzde 1,7 arttı
ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya göre yüzde 1,7 artarken, bir önceki yılın aynı haftasına göre yüzde 25,2 azaldı.
ABD Demir ve Çelik Enstitüsünün(AISI) açıkladığı verilere göre, ham çelik üretimi 15 Ağustos ile sona eren haftada çelik üreticileri yüzde 61,5 kapasite ile çalışırken üretim yüzde 1,7 artışla 1 milyon 377 bin ton oldu.
Yılbaşından bu yana üretim yüzde 20,3 düşüşle 48 milyon 833 bin ton olurken, aynı dönemde kapasite kullanımı yüzde 65,9 oldu.
(Kaynak: Foreks)