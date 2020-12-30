ABD'de stokların düşmesi petrol fiyatlarını yükseltti

ABD'de Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan haftalık verilerin petrol stoklarında 4,78 milyon varillik düşüşe işaret etmesi ve COVID-19 yardım paketinin yarattığı olumlu hava uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarını yükseltti.

Dolardaki zayıflığın da destek olduğu yukarı hareket Brent yüzde 0,35 artışla varil başına 51,27 dolara ABD hafif petrolü ise yüzde 0,56 artışla varil başına 48,27 dolara yükseldi.

Analistler, API'nın ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde bir düşüşe işaret etmesinin talep konusundaki endişeleri bir miktar yatıştırdığını ancak COVID-19 Birleşik Krallık'ta tespit edilen yeni varyantının ABD ve başka ülkelerde de görülmesinin yeni karantinaları tetikleyebileceği endişesinin yukarı hareketleri sınırlayacağını öngörüyorlar. Analistler, gözlerin bugün DOE'nin açıklayacağı stok verileri ile 4 Ocak'ta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+) toplantısında olmaya devam edeceğini de ifade ediyorlar.