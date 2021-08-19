ABD'nin benzin stoklarındaki sürpriz artış petrol fiyatlarını geriletti

ABD'de ham petrol stokları düşse de benzin stoklarının beklenmedik şekilde artış göstermesi uluslararası piyasalarda petrol fiyatları üzerinde baskı yarattı.



Şubat 2020'den bu yana görülen en uzun süreli düşüş trendinin yaşandığı petrol piyasasında Ekim vadeli Brent petrolünün varil fiyatı 67,10 dolara kadar geriledi. ICE'de Brent petrolü şu sıralarda düne göre yüzde 1,23 düşüşle 67,39 dolardan işlem görüyor.



NYMEX'de eylül vadeli ABD hafif petrolü (WTI) düne göre yüzde 1,57 düşüşle varil başına 64,43 dolar seviyesinde.



Analistler, ABD'de benzin stoklarında artışın Delta varyantının akaryakıt talebine olumsuz etkileri konusunda endişeleri artırdığını ve fiyatların gerdilediğini belirtilyorlar. WTI’da varil başına 65 dolar seviyesinin altına doğru hareketin hızlanması halinde varil başına 57-59 dolar aralığının hedeflenebileceğini vurguluyorlar.



Brent petrol için ilk güçlü destek ise varil başına 65,98 dolar seviyesinde.