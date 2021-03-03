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ABD’nin ham petrol stokları haftalık 7,36 milyon varil arttı

ABD’nin ham petrol stokları 26 Şubat haftasında, hafif düşüş beklentisine karşın, 7,36 milyon varil arttı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD’nin ham petrol stoklarının 26 Şubat haftasında 7,36 milyon varil arttığını açıkladı.

Ülkede benzin üretimi haftalık 9,93 milyon varil azalırken, distile çıktılar 9aynı dönemde 9,05 milyon varil azaldı

Gelişmeler etkisiyle Brent petrol yüzde 0,3 artışla 62,89 dolara, ABD hafif petrolü (WTI) ise yüzde 0,28 artışla 59,93 dolardan işlem görüyor.