ABD'nin sondaj kule sayısı 10 adet arttı

Petrol sahaları hizmet şirketi Baker Hughes tarafından internet sitesinde açıklanan verilere göre, ABD'nin petrol ve doğal gaz kule sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 482 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 306 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 12 adedi ise açık sularda yer aldı.



Baker Hughes verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet artışla 241 adet olurken, doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet artışla 77 oldu. Petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle

2 oldu.

Ülkenin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 3 adet artışla 147 adet ve en büyük havzası olan Permian'da kule sayısı 5 adet artışla 161 oldu.

ABD'de sondaj kulelerinin 283 adedi yatay, 22 adedi yönlü ve 15 adedi dikey olarak açıklandı.

Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 12 adet olarak kaldı.

Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 11 adet artışla 422 adet seviyesine geldi.