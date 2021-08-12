ABD'nin talebinin düşürdüğü petrol fiyatları artışa geçti

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, küresel ekonomik toparlanma için tehdit olarak görülen yüksek akaryakıt fiyatlarıyla mücadele için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubuna petrol üretimini artırma çağrısında bulundu.

Açıklama ardından gerileyen petrol fiyatları hafif de olsa yeniden yükselişe geçti. Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,2 artışla 71,58 dolardan, ABD hafif petrolü (WTI) vadeli işlemleri ise yüzde 0,12 artışla 69,33 dolardan işlem görüyor.

OANDA'nın kıdemli analisti Edward Moya, "Ham fiyatları, Başkan Biden'ın OPEC'e daha fazla ham petrol için yalvarmasından kaynaklanan daha önceki kazanımları azaltıyor" dedi.

"Petrol fiyatlarındaki ralli, endişelerin artmasıyla Asya'da büyük bir engele çarpıyor, Çin'in görünümü bu ay daha kötü görünüyor ve bu talep görünümü için iyi olamaz."

Biden yönetimi düngünü Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) ve OPEC+ olarak bilinen müttefiklerini, küresel ekonomik toparlanma için bir tehdit olarak gördükleri artan benzin fiyatlarıyla mücadele etmek için petrol üretimini artırmaya çağırdı.

OPEC, temmuz ayında, ağustos ayından başlayarak, 2020'de dünya talebinin yaklaşık yüzde 10'u olan 10 milyon varillik rekor kesintilerinin geri kalanı sona erene kadar üretimi bir önceki aya göre günde 400 bin varil artırmayı kabul etti.

Bununla birlikte, ABD ve Avrupa'nın COVID-19 kaynaklı hareket kısıtlamalarını hafiflettiği için artışın talebi karşılamaya yetmeyeceğine dair endişeler var.

ANZ bir notta, "Biden İdaresi, yakın zamanda üzerinde anlaşmaya varılan üretim artışlarının pandemi sırasında uygulanan önceki üretim kesintilerini tam olarak telafi etmeyeceğini söyledi." Dedi.

Daha sonra Beyaz Saray, OPEC+'a erişiminin devam ettiğini ve acil bir yanıt değil, uzun vadeli angajmanı hedeflediğini söyledi.

Chicago'daki Price Futures Group kıdemli analisti Phil Flynn, yönetimin ABD'li üreticilere üretimi artırma çağrısı yapmadığını ve bunun da pazarın Çarşamba günü yükselmesine yol açtığını söyledi.

ÇED raporundaki diğer veriler fiyatlara ağırlık verdi. ABD ham petrol stokları geçen hafta tahminlerin dışında mütevazı bir şekilde düşerken, benzin stokları Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Daha değişken haftalık talep rakamları da düştü.

Petrol fiyatları daha önce, spekülatif yatırımcıları emtialar gibi dolar cinsinden varlıklara gönderebilecek ABD dolarındaki geri çekilme ve ayrıca ABD Senatosu'nun Salı günü geç saatlerde 1 trilyon dolarlık bir altyapı faturasını geçirmesinin ardından desteklendi.