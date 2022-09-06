AB’nin çelik tüketimi resesyonda

Evrim KÜÇÜK

Avrupa’da çelik tüketimi bu yıl inşaat ve otomotiv sektörlerden gelen talebin azalmasıyla durgunluğa sürükleniyor. Avrupa Çelik Birliği (Eurofer) tarafından yayınlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü üçüncü çeyrek raporuna göre bu yılın ikinci, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde öngörülen üç talep düşüşlerin bir sonucu olarak, AB'nin çelik tüketiminin 2022'de, son dört yıl içinde üçüncü kez resesyonuna girmesi bekleniyor.

İlk çeyrekte 37.1 milyon ton olmuştu

Raporda, 2021 yılında AB-27 ülkelerinin görünen çelik tüketiminde kaydedilen olumlu havanın bozulduğu belirtiliyor. 2022'nin ilk çeyreğinde, AB'de görünür çelik tüketimindeki büyüme yıllık yüzde 6.5 artarak 37.1 milyon tona ulaştı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından küresel endüstriyel ve ekonomik görünümün hızla bozulmasının bir sonucu olarak Eurofer, 2022 yılının tamamında AB'nin görünür çelik tüketiminde yüzde 1.7'lik bir düşüş öngörüyor. Fakat bu tahmin, daha önce tahmin edilen yüzde 1.9'luk düşüşten yukarı yönlü bir düzeltmeyi temsil ediyor. Eurofer’e göre yılın 2’nci çeyreğinde görünür tüketim yüzde 5.3 daraldıktan sonra, 3’üncü çeyrekte 4.3 ve son çeyrekte yüzde 2.6 daralması bekleniyor. Yıl genelinde toplam tüketim 147 milyon ton olarak tahmin edilirken, gelecek yıl görünür tüketimin 155 milyon tona çıkacağı öngörülüyor.

Olumsuz etkiler 2023’e sarkabilir

Eurofer Genel Müdürü Axel Eggert," 2022'nin geri kalanı için çelik piyasasında kasvetli bir görünüm var ve büyük olasılıkla 2023'te de bunun etkileri izlenecek" diyor. Eggert, “Neredeyse bir yıldır hızla yükselen enerji fiyatları ve tedarik zincirlerinde darboğazlar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Ancak, belirsizliğin yakın zamanda hafifleyeceğine dair bir işaret yok” şeklinde konuşuyor.

Birliğin çelik tüketiminin 2023'te ise yüzde 5.6 artması bekleniyor ancak çelik talebinin Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmelere ve etkilerine bağlı olarak en az 2023'ün ilk çeyreğine kadar düşük kalacağı tahmin ediliyor.

Eurofer, çelik kullanan sektörlerin üretimine ilişkin yıllık büyüme tahminini de yüzde 2’den yüzde 1.1'e düşürdü. 2023’te ise çelik kullanan sektörlerdeki üretimin yüzde 2.2 büyüyeceği öngörüsü yapılıyor.

Brezilya’nın talebi 10 yılda ikiye katlanabilir!

Latin Amerika'nın en büyük ekonomisi Brezilya’da daha fazla altyapı oluşturma ihtiyacının yarattığı ‘devasa fırsatlar’ sayesinde Brezilya'nın çelik tüketiminin önümüzdeki 10 yıl içinde iki katına çıkabileceği belirtiliyor. Brezilya'daki ArcelorMittal SA yöneticisi Jeff erson De Paula, daha fazla konut, yenilenebilir enerji projeleri, limanlar ve petrol ve gaz varlıkları inşa etme ihtiyacı nedeniyle talepte büyük artış potansiyeli olduğunu ifade etti.

Hindistan net çelik ithalatçısı oldu

Hindistan, ihracatın yüzde 15'lik ihracat vergisinin baskısıyla üç yılın en düşük seviyesine düşmesiyle temmuz ayında net çelik ithalatçısı konumuna geldi. Çelik Bakanlığı verilerine göre, temmuz ayında işlenmiş çelik ithalatı yıllık yüzde 8.4 artarak 444 bin tona yükselirken, ihracat yıllık yüzde 75 ve aylık yüzde 41 düşüşle 380 bin tona geriledi. Bu, Ocak 2021'den bu yana ilk kez ülkenin işlenmiş çelik ithalatının ihracatını aştığı anlamına geliyor. Ayrıca temmuz ihracatı, Haziran 2019'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Nisan-Temmuz döneminde işlenmiş çelik ihracatı yıllık bazda yüzde 49.3 düşüşle 2.57 milyon tona gerilerken, aynı dönemde ithalat ise yüzde 3.1 artarak 1.62 milyon tona yükseldi. Hükümet tarafından mayıs ayı sonlarında çelik ürünlere uygulanan yüzde 15'lik ihracat vergisi ve zayıf uluslararası talep nedeniyle sevkiyatları azalttı. Öte yandan, ucuz çeliğin yerel alıcıların ilgisini çekmesi nedeniyle, özellikle Rusya'dan yapılan ithalat son zamanlarda arttı.