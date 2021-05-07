Altın, 1.800 dolar kalesini fethederse kaderi değişir

Altın piyasasında bu hafta ABD Hazine ve Maliye Bakanı Janet Yellen’ın açıklamaları kafaları karıştırdı. Yellen katıldığı bir etkinlikte “Fed’in ekonomi aşırı ısınmadan korumak için faiz artırımı gerekebileceğini açıklaması” stresi artırırken, ardından bir açıklama ile faiz artırımlarının kademeli bir şekilde olması şeklinde düzeltildi. Yellen ile Fed Başkanı Jerome Powell arasında görüş ayrılığı olduğu gibi bir algı oluşken, dolar endeksi yükseldi. Yellen’ın açıklamaları sarı metalin onsunu 1.770 dolara kadar çekti. Sonrasında yeniden toparlanma geldi.

Analistler, altında 1.744 seviyesindeki 50 günlük ve 1.797 seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamalar arasındaki banttaki seyrin devam ettiğini söylüyor. Altında güçlü bir yükseliş isteği olduğunu söyleyen analistlere göre altın, dolar endeksindeki olası bir geri çekilmeden kuvvet alarak 1.800 doların üzerinde kapanış yaparsa, daha yüksek seviyeler için itici gücü bulmuş olacak. Yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1.815 dolar ile 1.830 dolar direnç seviyeleri takip edilebilir. Uzmanlar, olumlu haber akışıyla desteklenirse, 1.850’nin üzerinde denemeler yapılabileceğini söylüyor. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1.775, 1.760 ve 1.745 seviyeleri destek noktaları olarak gösteriliyor.

Gümüş, 27 doların üzerinde kalmaya çabalıyor

Yellen’in faize yönelik açıklamaları altın gibi gümüş yatırımcısını da endişelendirdi. Bu hafta 28 dolara doğru hamle yapmaya çalışan gümüş, Yellen’in açıklamaları sonrasında 26.20 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Teknik açıdan bakıldığında analistlere göre gümüş 26.50 bölgesini yeniden geçerek yükseliş eğilimine geri döndü. Bu bölgeyi ele geçirmesiyle gümüşün yapıcı bir görünüm kazandığı ve 27 doları aşma çabalarını yoğunlaştıracağı belirtiliyor. Gümüş bu bölgede kalıcı olmaya çabalayacak. Uzmanlara göre 27 doların üzerindeki alımlar 28 dolar beklentisini güçlendirecek. Fakat gümüşün 28.30 dolarda çok güçlü bir dirençle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Uzun vadeli fiyat beklentisi ise 32 dolar. Metal Focus, artan enflasyonun cazibesini artırması ve endüstriyel tarafta talep artış nedeniyle bu yıl gümüşün 32 doları görmesini bekliyor. Gümüş panelleri ve elektrikli araçlarda gümüş talebi giderek artıyor. 2 metrekare güneş panelinde ortalama 20 gr gümüş kullanılıyor.