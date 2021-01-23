Altın, Başkan Biden’dan korkmuyor

2021’in ilk günlerinde tahvil faizleri yükselirken altın düşey yönde hareket etmişti. Bu süreçte yatırımcılar güvenli limanın, ABD Başkanı Joe Biden’la birlikte nasıl bir seyir izleyeceğini anlamaya çalışıyor. Bu nedenle altın fiyatlarında son günlerde piyasalar ABD kanadında yaşanan gelişmeleri takip ediyor. Biden yönetiminin hazırladığı 1.9 trilyon dolarlık destek paketi konusundaki beklentiler bu hafta altını 1.875 dolara kadar çıkardı. Paketin enflasyonist etkisiyle analistler altında yıl içinde yeniden 2.000 doların gündeme gelebileceğini düşünüyor.

ABD Başkanı göreve başladı. Bununla birlikte Biden Koronavirüs ile mücadele için ulusal bir strateji olan bir dizi kararnameyi onayladı. Diğer yandan ABD’nin Hazine yeni Bakanı Yellen da hafta içerisinde bir açıklama yaptı ve açıklamaları dolar endeksi üzerinde bir miktar baskı oluşturdu. Bu gelişme ise altın fiyatlarını yükseltti. Ek olarak Joe Biden ile birlikte piyasalardaki büyük kapsamlı mali teşvik paketi beklentileri artmaya başladı. Ekonomik destek paketinin şubat başında oylamaya sunulmasının planlandığını belirtiliyor.

MKS’den iddialı tahmin: 2.300 dolar zor değil

Yüklü teşvik beklentisine karşın altın piyasası tutarlı bir satın alma ivmesi bulmakta zorlanarak 2021’e güçlü bir başlangıç yapamasa da pek çok analiste göre altından vazgeçmek doğru değil. Avrupalı değerli metal danışmanlık ve araştırma şirketi MKS, hafta başında yayınlanan 2021 görünüm raporunda, altın için güçlü bir yükseliş beklentisi ortaya koyuyor. Altının zayıf başlangıcına rağmen, bu yıl ons başına 2.300 dolara çıkabileceğini savunan kuruluş, yıllık ortalama fiyatı ons başına 2.072 dolar civarında görüyor. Yükselişin kaynağı olarak da küresel ekonomik toparlanma göstergeleri devam etmesine karşın özellikle yılın ilk yarısında birçok belirsizliğin devam etmesini gösteriyor.

BoFa: Altın 2021’de 2.063 dolar olacak

Bank Of America (BoFA) tarafından hazırlanan rapora göre, altın fiyatının 2021'de güçlü seyretmesi bekleniyor. Kuruluş, 2021 yılında ortalama fiyatın 2.063 dolar olacağını tahmin ediyor. ABD’nin mali teşvik paketlerinin yanı sıra büyük ülkelerde faiz oranlarının uzun bir süre artırılması beklenmiyor. Bu durum analistler tarafından altını destekleyici unsur olarak görülüyor. BoFa ons altının gelecek yıl ise ortalama 1900 dolar olacağını öngörüyor.

Kazanımların çoğu yılın ilk yarısında olur

Standard Chartered Değerli Metal Analisti Suki Cooper da son müşteri notunda altının kazanımlarının çoğunu bu yılın ilk yarısında görmesinin beklendiğini söyledi. “Altın konusunda olumlu bir görüş sürdürüyoruz; fiyatların 2.000 dolar /ons eşiğini yeniden test etmesini ve yeni zirvelere ulaşmasını bekliyoruz” diyen Cooper, “Doların zayıflama olasılığı, reel getirilerin negatif kalması, destekleyici para politikası, daha fazla mali teşvik ve yükselen enflasyon beklentileri göz önüne alındığında, yatırımcılar altına yönelmeye devam edecekler” diyor. Notta, altının ilk çeyrekte ons başına 1.930 dolara ulaşması ve ardından 2. çeyrekte 2.075 dolara çıkacağı öngörülüyor.

Hollandalı banka ‘yükseliş duracak’ diyor

Bazı finans kuruluşları altınla ilgili beklentilerinde aşağı yönlü revizyona gidiyor. Hollanda merkezli ABN Amro artık altın fiyatlarında kayda değer bir artış beklemediği açıklamasında bulundu. Bu hafta yayınladığı değerli metaller raporunda banka, altında görünümün kötüleştiğini ifade etti. Raporda şu değerlendirmeye yer verildi: “Artık altın fiyatlarının yükselmesini beklemiyoruz. Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak, Fed hakkındaki görüşümüzü değiştirdik. Şimdi, varlık alımlarının mevcut hızda en azından 2021’in sonuna kadar devam etmesini ve 2022’de alımların azalmasını bekliyoruz. Yılın ilerleyen dönemlerinde daha yüksek çekirdek enflasyon görmemiz halinde Fed, 2023’te ilk faiz artışına gidebilir ki bu, önceden beklenenden çok daha erken bir hamle olur. Ve daha az güvercin Fed altın fiyatları için olumlu değil.

İkincisi, ABD’de artık daha düşük nominal ve reel getiri beklemiyoruz. ABD nominal getirilerinin bu yıl ve önümüzdeki yıl biraz artacağını düşünüyoruz. Daha önce 2021 için beklentimiz düşüş yönündeydi. Artık ABD’nin 10 yıllık nominal getirisinde bir düşüş beklemediğimiz için, ABD reel getirileri iyileşecek, yani daha az negatif hale gelecek. Bu da altın için negatif. Üçüncüsü, ABD Doları için tahminlerimiz de değişti. Güçlü ekonomik toparlanma, daha yüksek nominal ve reel getiriler, daha az güvercin bir Fed nedeniyle dolarda ılımlı bir artış beklenebilir. Dolar yükseldiğinde ise altın zayıflama eğilimine giriyor.