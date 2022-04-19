Altın bir kez daha 2.000 dolarla flört ediyor

ABD’de enflasyonun yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana en büyük artışı kaydetmesi sonrasında değerli metal piyasalarında başlayan yukarı yönlü hareket güçleniyor. Altın dün kritik 1.990 dolar/ons seviyesini aşarken, gümüş fiyatları da 6 haftanın en yüksek seviyesi olan 26 doları test etti. Enflasyonun küresel ölçekte yüksek seyrini koruması değerli metallerin lehine bir zemin yaratıyor. Diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ukrayna’nın İstanbul'daki anlaşmalardan saptığını ve görüşmelerin çıkmaza girdiği konusunda açıklamada bulunması sonrasında petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi tekrardan hız kazandı. Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ile artan enflasyonist endişeler piyasalarda risk iştahını zayıflatırken, güvenli limanlar tarafında pozitif algılanıyor.

Aylık kazanç %3

Böylelikle ons altın 1.990 seviyesinin üzerine taşındı. Kıymetli metal dün öğle saatleri itibariyle aylık bazda yüzde 3 değer kazanmış oldu. Analistler yükseliş momentumu korunduğu sürece altında 2010 dolar direnç seviyesinin izleneceğini belirtiyorlar. Geri çekilmelerde ise 1.980 ve 1.958 önemli destek konumunda. Gram altın tarafında da son dönemde yükseliş hareketi görülüyor. Bu yükseliş eğilimi devam ettiği sürece 968 TL ve 996 TL seviyelerinin direnç olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Gümüş 6 haftanın en yüksek seviyesinde

Bu arada gümüş, Rusya ile Ukrayna arasında süregelen çatışma ve artan enflasyonist baskıların güvenli liman teklifl erini yükseltmesiyle 6 haftanın en yüksek seviyesi olan ons başına 26 dolara yükseldi. Fed’in enflasyonu kontrol altına almak için daha agresif davranabileceği beklentisine karşın Euro Bölgesi'nde enflasyonun Mart ayında üst üste dördüncü ay için rekor kırmış olması, İngiltere'de 30 yılın en yüksek seviyeye çıkılması, Asya'da enflasyonist uyarı işaretlerinin artması, Çin, Hindistan, Endonezya, Tayland ve Güney Kore'deki enflasyon okumalarının tümünün beklenenden fazla yükselmesi gümüşü destekliyor.

Altın/gümüş rasyosu geriliyor

Öte taraftan altın/gümüş oranının 76.80 seviyesine gerilemesi, gümüş fiyatlarını sarı metalden daha hızlı artabileceği beklentisini güçlendiriyor. Altın/gümüş oranının destek seviyelerine bakıldığında 75.90 seviyesinin önemli bir destek noktası olarak oluştuğu görülüyor, bu desteğin kırılması durumunda 74,64 bir sonraki ana destek noktası.