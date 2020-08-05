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Altın COVID-19 endişeleriyle tırmanışa devam ediyor

Altın fiyatları yüzde 0,73 artışla 2.034 doları aşarak tarihi rekorunu tazeledi.

Altın COVID-19 endişeleriyle tırmanışa devam ediyor
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Altın fiyatları piyasalardaki COVID-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinden güvenli limanlara yönelerek kaçmaya çalışan yatırımcılar etkisiyle yeni bir rekor kırarak 2.034 dolara kadar yükseldi.

Dünya çapında COVID-19 sebepli can kayıpları 700 bini aşarken, Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı açıklamada, yaşanan sağlık krizinin etkilerinin on yıllar boyunca sürebileceği açıklaması altın fiyatlarının yükselişini destekledi.

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