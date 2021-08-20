Altın-Fed inatlaşmasında son raund

Evrim KÜÇÜK

Delta varyantının yarattığı ekonomik endişelerden destek bularak bu hafta 1.800 dolarla fl ört etmeye başlayan altın, haftanın sonuna doğru bir kez daha Fed’in yarattığı dalgalanmaya geriledi. Fed'in 27-28 Temmuz toplantısının tutanaklarının varlık alımlarının yılsonundan önce azaltılacağı beklentisi yaratması altına satış getirdi. Fed-altın inatlaşmasının sürdüğünü söyleyen uzmanlar, orta-uzun vadede ise altının yukarı yönlü manevra alanı olduğunu düşünüyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın güçlenen ABD Doları'nın etkisiyle 1.770 dolar destek seviyesine doğru geri çekilme yaşadı. Altında yukarı hareket bir kez daha Fed baskısıyla ivme kaybederken, analistler 1.750 dola bölgesinin bir sonraki destek olarak izlenebileceğini söylüyor. Fed üyelerinin varlık alım programını azaltmasına yönelik tartışmasını sürdürdüğü bir ortamda Altın fiyatı önemli bir dalgalanma gerçekleştiriyor. Fed üyelerinin tartışmaları nasıl devam edecek, Fed ne zaman harekete geçecek soruların cevapları piyasa katılımcılarının ana gündemi olmakla birlikte kıymetli maden bu baskı ile mücadele etmeye çalışıyor. Son süreçte yaşanılan düşüşlere rağmen orta ve uzun vadeli pozitif bazı analistlere göre devam ediyor. Fed baskısına rağmen ‘inatçı bir ons altın yatırımcısı var’ diyen analistlere göre altının hala manevra alanı bulunuyor.

1.812’de iyi mücadele verirse 1.878 rallisi yaşanabilir

Ons altın beklenenden güçlü gelen ABD istihdam verisiyle 1.700 doların altına indikten sonra bu hafta yeniden 1.800 dolarla fl ört etmeye başlamıştı. Bu hafta altının onsu 1.785 doları aşarak son bir yıldır devam eden aşağı yönlü trendinin üzerini test etmeye başladı. Nisan-Haziran arasındaki yükselişin yüzde 50 düzeltme seviyesi olması bakımından 1.790-1.800 bölgesinin önemli bir direnç olduğunu belirten analistler, burasının kırılmasının pozitif bir sinyal olacağını söylüyor. Sonrasında ise 1.806-1812 bölgesi altının yukarı yönlü harekete geçmek için mücadele vermesi gerecek ilk önemli direnç. 10 direncinin önemli olduğu hatırlatılıyor. Bu testi aşarsa sarı metal temmuzun en yüksek seviyesi 1.834 doların üzerini denemeye çalışacak. Sonraki hedefl eri olarak haziranda gördüğü 1.856 dolar ve 2020- 2021’in düşüş çizgisinin geçtiği 1.878 dolara ulaşma denemesi beklenebilir. Altının aşağı yönlü hareketlerinde Haziran 2020’nin en düşük seviyesi 1.670 dolarda güçlü bir destek oluşturduğunu belirten Commerzbank analistlerine göre, çok olası olmamakla birlikte, bu seviyenin aşağı doğru kırılması 1.600 doların altında geri çekilme yaşanmasına neden olabilir.

Brezilya'nın altın rezervi %100 arttı

Brezilya Merkez Bankası, Temmuz 2021'de kadarki üç ayda 62 tondan fazla altın satın alarak ülkenin rezervlerini yaklaşık 130 tona çıkarı. Bankanın fiziksel varlıklarındaki artış yüzde 92.4 olurken, varlıkları parasal büyüklüğü son bir yılda neredeyse yüzde 100 artış gösterdi. Banka Haziran ayında 41.8 tonluk büyük bir alım yaparken, mayıs ve temmuzda sırasıyla 11.9 ve 8.5 ton altın satın aldı. Brezilya'nın temmuz ayı sonu itibarıyla 355,7 milyar dolara ulaşan altın ve döviz rezervleri içinde altının payı geçen yılki yüzde 1.2 seviyesinden yüzde 2.1'e çıktı.

Pandemi döneminde altın fiyatlarının artmasının etkisiyle Brezilya'nın altın varlıklarının değeri 7.57 milyar dolara ulaştı. Merkez Bankası, Kasım 2012'den bu yana değerli metale yatırılan rezerv miktarını hemen hemen hiç değiştirmediğinden, bu hareket son 10 yılda ilk büyük satın alma olarak kayıtlara geçti. Bu yılın ilk altı ayında Tayland ve Macaristan'dan sonra dünyanın üçüncü büyük altın alıcısı oldu.

Gümüşte kısa vadede geri çekilmelere dikkat

Gümüş, ağustos ayında yaşanan satışlarda altın daha fazla kayıp verdi ve halen güçsüz. Fiyatlar yılbaşından bu yana da daha kötü bir performans sergiledi. Altın fiyatları yüzde 10 gerilerken, gümüşün kaybı yüzde 15 oldu. Bununla birlikte, gümüş ETF'lerine (borsa yatırım fonu) para akışı sürdü ve ETF'lerdeki varlıklar nispeten iyi durumda. Gümüş ETF'lerine sene başından bu yana yüzde 7.3 artışla 75 milyon ons giriş gerçekleşirken, aynı dönemde altında yüzde 7.2 yani 8 milyon ons net çıkış yaşandı. Bu ay gördüğü 22.10 dolar seviyesinden alınan destekle gümüşte toparlanma sürüyor. Fiyatlar 23 doların üzerinde. Toparlanmanın devamında analistlere göre 24.40 ve 24.84 direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 23.40 ve 22.76 destek oluşturacak seviyeler olarak gösteriliyor. Ekonomik büyümede yavaşlamaya neden olabilecek Delta varyantının yayılmasının yılın ikinci yarısında fiyatlarda baskı yaratabileceği belirtiliyor. Kısa vadede fiyatların aşağı yönlü hareket edebileceğini gözardı etmemek gerektiği uyarısı yapılıyor. Ancak uzun vadede yatırımcı ilgisinin artacağı tahmin ediliyor.

UBS'den ‘çıkın’ uyarısı

İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS, yatırımcıları küresel toparlanma ve doların kuvvetlenmesi riskine karşı uyararak altın pozisyonlarını kapatması tavsiyesinde bulundu. UBS Asya Pasifik Kur ve Emtia Müdürü Dominic Schneider, müşterileriyle paylaştığı bir notta “Eğer taktiksel bir pozisyonunuz varsa kapatın, stratejik bir pozisyonunuz varsa hedgeleyin. İyileşen küresel ekonomik görünüm piyasaların daha düşük bir seviyede dengeye geleceğine işaret ediyor. Böyle bir durumda neden çok fazla güvenli varlık tutasınız ki” dedi.