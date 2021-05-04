Altın fiyatı 2 ayın yüksek düzeyinden döndü

Fed Başkanı Powell'ın ABD ekonomisi için görünümün parlak olduğunu, ancak tehlikenin henüz atlatılmadığını ifade etmesi ve güçlenen dolar altın fiyatlarının gerilemesinde etkili oldu.



Dün 25 Şubat'tan bu yana görülen en yüksek seviye olan 1797,75 dolar seviyesine kadar çıkan spot altın fiyatı, bu saban düne göre yüzde 0,23 kayıpla 1789,14 dolar seviyesinde.



Analistler spot altın fiyatının bugün yönü yeniden yukarı çevirmesi halinde ilk hedefin 1802 dolar olacağını, buranın aşılması halinde 1816 dolara kadar yukarı hareket görülebileceğini ifade ediyorlar.

Doların güçlenmeyi sürdüresi halinde ise spot altın için destek 1773 dolar seviyesinde.