Altın fiyatları 1.900 doları test etti

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın 892 milyar dolarlık COVID-19 yardım paketini onaylamasının ardından ons başına 1900 dolar seviyesini test etti.

Spot altın fiyatı 1900,37 dolar/ons seviyesinin test edilmesinin ardından Cuma gününe göre yüzde 0,80 artışla ons başına 1894,56 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dolardaki zayıflık spot altın fiyatına destek veriyor. Dolar Endeksi bu sabah 90,155 seviyesine kadar geriledi.

Analistler, spot altın fiyatını ons başına 1987,69 dolar seviyesindeki 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalması halinde yukarı hareketin ilk etapta 1.904-ons başına 1.918 dolar bandına kadar devam edebileceği ifade ediliyor. Ancak analistler bunun için doların daha da zayıflaması gerektiğini de vurguluyorlar.