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Altın fiyatları belirsizlikler etkisiyle yükseldi

Altın fiyatları COVID-19 belirsizlikleri etkisiyle yüzde 1'in üzerinde yükseldi.

Altın fiyatları belirsizlikler etkisiyle yükseldi
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Euro Bölgesi'nde enflasyonun 2016 yılından bu yana ilk kez gerilemesi, Rusya'nın ABD, Brezilya ve Hindistan'dan sonra COVID-19 vaka sayısı 1 milyonu geçen dördüncü ülke olması ve gün içinde ABD'den gelecek veriler etkisiyle güvenli limanlara yönelen yatırımcılar etkisiyle altın fiyatları yükseldi.

Altın fiyatları dolar karşısında yüzde 1,03, euro karşısında yüzde 0,66 yükselirken, dolar karşısında gümüş fiyatları yüzde 2,41, platin fiyatları yüzde 1,92 ve paladyum yüzde 1,33 yükseldi.

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