Altın fiyatları düşecek mi?

Kabine Toplantısı sonrasında Dolar/TL kurunun aşağı yöndeki hareketi altın fiyatlarını etkiledi. Yatırımcılar altın fiyatlarının hareketlerini yakından takip ederken, altın fiyatları bugüne azalışla başladı. Sabah saatlerinde gram altın fiyatlarına bakıldığında alış fiyatı 427 lira, satış fiyatı ise 429 lira seviyelerinde oldu.

Gram altın fiyatlarında olduğu gibi çeyrek altın fiyatları da güne azalışla başladı. Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü seyirle birlikte çeyrek altın alış fiyatı 685 lira, satış fiyatı ise 700 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken, yatırımcılar altın fiyatlarında düşüşün devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından altın fiyatlarında yükseliş beklenirken, Merkez Bankası'nın faiz kararı gibi gelişmeler sonrasında altın fiyatları haftaya düşüşle başladı. Avrupa piyasalarında yaşanan pandemi paniği ve yurtiçi piyasalarda Dolar/ TL kurundaki yukarı yönlü hareketliliğin de etkisiyle birlikte altın fiyatları dün öğle saatleriyle birlikte yukarı yönlü seyir izlese ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı sonrasında aşağı yönlü seyir başladı.

Biden yönetiminin Korona virüsü teşvik paketini onaylaması halinde ise altın yatırımlarının değer kazanması bekleniyor. Öte yandan önümüzdeki günlerde korona virüsü mutasyonunun yayılmasının panikle beraber klasik yatırım araçlarına olan ilgiyi artırması bekleniyor.