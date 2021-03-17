Altın fiyatları Fed toplantısını bekliyor

Uluslararası piyasalarda altın fiyatları, net bir yön belirlemek için bugün sona erecek olan Fed toplantısını bekliyorlar.

Spot altın fiyatı son 3 gündür 1725-1741 dolar aralığında sıkışmış durumda.

Analistler, altın fiyatında gözlerin FOMC toplantısından enflasyon konusunda çıkacak tahminlere, değerlendirmelere çevrildiğini, buradan gelecek verilerin altına enflasyona karşı kuruma amaçlı talebi yeniden canlandırabileceğini ifade ediyorlar.

Talebin güçlenmesi halinde 1761 dolar seviyesine doğru hareketlenme bekleyen analistler, aşağıda desteklerin 1716 ve 1696 dolar olmaya devam ettiğini de vurguluyorlar.

Federal Açık Piyasa Komitesi kararları Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,33 artışla 1737,25 dolar seviyesinde.