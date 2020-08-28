Altın fiyatları Fed'in faiz açıklaması sonrasında yükseldi
Altın fiyatları Fed'in düşük faiz oranlarını koruma kararı aldığını duyurması etkisiyle yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını ortalama yüzde 2 düzeyinde tutacağını açıklaması ile altın fiyatları yüzde 1,73 artışla 1.963 dolara yükseldi.
Ons başına altın fiyatları son 6 ay içinde dolar karşısında yüzde 23,81 artarken, euro karşısındaki artış yüzde 1,11, sterlin karşısında ise yüzde 1,21 oldu.
Altın fiyatlarındaki artış, dolar endeksinde görülen düşüş etkisiyle gerçekleşti. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin istifası sonrasında dolar, yen karşısında yüzde 1,05 değer kaybederken, euro karşısındaki kayıp yüzde 0,52, sterlin karşısındaki kayıp ise yüzde 0,68 oldu.