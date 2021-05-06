Altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar? (6 Mayıs 2021)

Önemli yatırım araçlarından biri olan ve Türkiye'de de yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 5 Mayıs'ı yükselişle tamamlayan altın fiyatları bugün de yükselişine devam ediyor. Serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, en çok tercih edilen birimlerden gram altın fiyatı 480 lira olurken, çeyrek altın ise 793 lira seviyelerinden satılıyor.

5 Mayıs 2021 altın fiyatları

Gram altın

Alış: 476 TL

Satış: 480 TL

Çeyrek altın

Alış: 777 TL

Satış: 793 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 3199 TL

Satış: 3231 TL

Tam altın

Alış: 3140 TL

Satış: 3172 TL

Yarım altın

Alış: 1554 TL

Satış: 1586 TL

Reşat altın

Alış: 3133 TL

Satış: 3165 TL

Gremse altın

Alış: 7854 TL

Satış: 7934 TL

Hamit altın

Alış: 3134 TL

Satış: 3166 TL