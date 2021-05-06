Altın fiyatları: Gram ve çeyrek altın ne kadar? (6 Mayıs 2021)
Altın fiyatları yükselişine devam ediyor. Dün yükselişini sürdüren altın fiyatlarında en çok tercih edilen birimlere bakıldığında gram altın 480 lira seviyelerinden satılırken, çeyrek altın ise 793 lira seviyelerinden işlem görüyor. İşte 5 Mayıs altın fiyatları...
Önemli yatırım araçlarından biri olan ve Türkiye'de de yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. 5 Mayıs'ı yükselişle tamamlayan altın fiyatları bugün de yükselişine devam ediyor. Serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, en çok tercih edilen birimlerden gram altın fiyatı 480 lira olurken, çeyrek altın ise 793 lira seviyelerinden satılıyor.
5 Mayıs 2021 altın fiyatları
Gram altın
Alış: 476 TL
Satış: 480 TL
Çeyrek altın
Alış: 777 TL
Satış: 793 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 3199 TL
Satış: 3231 TL
Tam altın
Alış: 3140 TL
Satış: 3172 TL
Yarım altın
Alış: 1554 TL
Satış: 1586 TL
Reşat altın
Alış: 3133 TL
Satış: 3165 TL
Gremse altın
Alış: 7854 TL
Satış: 7934 TL
Hamit altın
Alış: 3134 TL
Satış: 3166 TL