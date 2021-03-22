Altın fiyatları gündemden nasıl etkilendi? İşte anlık altın fiyatları

T.C. Merkez Bankası'nda yaşanan gelişmeler altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Geçtiğimiz haftaya 420 lira seviyelerinden başlayan ancak TCMB'nin politika faizinde artırıma gitmesinin ardından 403 Türk Lirası seviyelerine kadar gerileyen altın fiyatları, TCMB'de yaşanan görev değişikliğinin ardından yeniden yükselişe geçerek haftanın ilk gününe yükselişle başladı.

Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından TCMB Başkanlığına Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirilirken, altın fiyatları geçen haftanın kapanışına göre yüzde 10'dan fazla yükseldi.

Bugün serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında altının gram fiyatı 418 Türk Lirası seviyelerinden işlem görürken, altın yatırımcılarının en çok rağbet gösterdiği birimlerden çeyrek altın ise 684 Türk Lirası seviyelerinden satılıyor. 22 Mart'ta yarım altın 1,369 Türk Lirası, cumhuriyet altını 2,816 Türk Lirası, gremse altın 6,849 Türk Lirası, ata altın 2,831 Türk Lirası, beşli altın 13,824 Türk Lirası, ikibuçuk altın 6,803 Türk Lirası, ziynet altın ise 2,731 Türk Lirası seviyelerinden işlem görüyor.

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu bankacılarla görüştü

TCMB'nin yeni başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği yönetimindeki banka genel müdürleri ile toplantı yaptı.

Kavcıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TBB yönetimindeki banka genel müdürleriyle çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Paydaşlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre ise toplantıda karşılıklı genel ekonomik değerlendirmeler ele alındı ve fikir alışverişinde bulunuldu.

Faydalı bir görüşmenin gerçekleştiğini ifade eden üst düzey bankacılar, piyasaya müdahale edilmeyeceği ve piyasaların kendi içinde hareket edeceği izleniminin edinildiği aktardı.

Para Politikası Kurulu'nun daha önce açıklanan takviminde toplanacağının ve toplantıyı öne çekme gibi bir durumun söz konusu olmadığının ifade edildiğini bildiren kaynaklar, bankacılık sektörünün TCMB Başkanı Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulayacağı para politikalarına destek vereceğini dile getirdi.