Altın fiyatları güne düşüşle başladı! 14 Eylül altın fiyatı

Altın fiyatları 14 Eylül'e hafif gerilemeyle başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ABD'de açıklanacak TÜFE verisinden etkilenirken, gergin bir haftaya başlayan altın fiyatı düşüşe geçti. Bugün serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın fiyatı 485 lira, çeyrek altın fiyatı ise 802 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında diğer birimlerdeki son duruma bakıldığında ise cumhuriyet altını fiyatı 3270 lira, tam altın fiyatı 3211 lira, yarım altın fiyatı 1605 lira, reşat altın 3203 lira, gremse altın fiyatı 8027 lira, hamit altın fiyatı 3203 lira seviyelerinden satılıyor.

Ayrıca 18 ayar altın fiyatı 364 lira, 14 ayar altın fiyatı ise 284 lira seviyesinden işlem görüyor. 22 ayar bilezik ise 444 liradan satılıyor.

Gümüş ve platinde de düşüş var

Altın fiyatlarının yanı sıra emtia piyasasında işlem gören gümüş ve plantin fiyatlarında da düşüş gözleniyor. Bugün gümüş 6,4 liradan, platin ise 261 liradan satılıyor.