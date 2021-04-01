Altın fiyatları güne nasıl başladı? 1 Nisan çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 1 Nisan'a yükselişle başlayan altın fiyatları ile birlikte gram altın ve çeyrek altın fiyatı araştırılıyor. Günün başlangıcında gram altın 451 liraya alınırken, 455 liraya satılıyor. Çeyrek altın alış fiyatı ise 734 lira olurken, 750 liradan satılıyor. İşte 1 Nisan altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Son dönemde yukarı yönde hareketini sürdüren altın fiyatları özellikle ABD Başkanı Joe Biden'in harcama planı sonrasında en düşük seviyesinden toparlando. Küresel yükselişi takip eden gram altın fiyatı 450 Türk Lirasının üzerine çıktı.
2021'in başında yaşadığı büyük düşüş sonrasında 400 Türk Lirasının altına gerileyen gram altın fiyatı, yaşanan yükselişin ardından yeniden yılbaşındaki seviyelerini gördü. 1 Nisan'da gün başlangıcında gram altın alış fiyatı 451 lira olurken, satış fiyat ise 455 lira oldu.
Çeyrek altın fiyatı ise güne 734 liradan başlarken, 750 liradan satılıyor.
Bugün diğer altın birimlerinin fiyatları ise şu şekilde:
Cumhuriyet altını
Alış: 3031
Satış: 3061
Tam altın
Alış: 2976
Satış: 3005
Yarım altın
Alış: 1472
Satış: 1501
Reşat altın
Alış: 2967
Satış: 2997
Gremse altın
Alış: 7435
Satış: 7511
Hamit altın
Alış: 2967
Satış: 2997