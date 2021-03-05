Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın yatırımcıları altın fiyatları konusunu yakından takip ediyor. Pandemi döneminde yatırımcılarına kazandıran altın fiyatları son dönemi ise azalışla geçiriyor. Bugün saat 10.00 itibariyle serbest piyasada gram altın 410 liradan alınırken, 411 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 656 liradan alınırken, 672 lira seviyelerinden satılıyor. İşte 5 Mart altın fiyatlarında son durum...

5 Mart altın fiyatları

Gram altın

Alış: 410.4920

Satış: 411.1950

Çeyrek altın

Alış: 656.7900

Satış: 672.3000

Yarım altın

Alış: 1,309.4700

Satış: 1,344.6100

Cumhuriyet altını

Alış: 2,722.0000

Satış: 2,763.0000

Gremse altın

Alış: 6,567.8700

Satış: 6,723.0400

Ata altın

Alış: 2,709.2500

Satış: 2,779.6800

Beşli altın

Alış: 13,299.9400

Satış: 13,569.4400

İkibuçuk altın

Alış: 6,567.8700

Satış: 6,677.8100

Ziynet altın

Alış: 2,627.1500

Satış: 2,680.9900

Bilezik fiyatlarında son durum

Bugün bilezik fiyatlarına bakıldığında 14 ayar bileğin gram fiyatı 234 lira, 18 ayar bilezin gram fiyatı 300 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 375 lira seviyelerinden satılıyor.

Analistlerden altın yorumu

Altın fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanırken, analistler er geç altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Analistler borsada yaşanan rotasyon nedeniyle yükseliş sırasının yakında altına gelebileceğini düşünüyor. Merkez bankalarının enflasyonist hamleleri sonrasında yatırımcıların, değerinin altında kalan ürünlere yönelmesi bekleniyor.

Commerzbank da kısa vadede altının baskı altında kalmaya devam etmekle birlikte uzun vadede fiyatlarda önemli bir artış görüleceğini düşünüyor. Alman bankanın değerli metal analisti Daniel Briesemann, hazırladığı bir raporda, altın piyasasındaki mevcut fiyat hareketini yaklaşmakta olan bir tsunaminin başlangıcı olarak nitelendiriyor ve “Sular, büyük dalga çarpmadan önce çekiliyor” diyor.