Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Son dönemde azalışta olan altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Saat 10.00 itibariyle serbest piyasada gram altın fiyatı 411 liradan satılırken, çeyrek altın ise 672 liradan satılıyor. Analistler altın fiyatlarında yaşanan düşüşün kalıcı olmayacağını tahmin ediyor.
Altın yatırımcıları altın fiyatları konusunu yakından takip ediyor. Pandemi döneminde yatırımcılarına kazandıran altın fiyatları son dönemi ise azalışla geçiriyor. Bugün saat 10.00 itibariyle serbest piyasada gram altın 410 liradan alınırken, 411 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 656 liradan alınırken, 672 lira seviyelerinden satılıyor. İşte 5 Mart altın fiyatlarında son durum...
5 Mart altın fiyatları
Gram altın
Alış: 410.4920
Satış: 411.1950
Çeyrek altın
Alış: 656.7900
Satış: 672.3000
Yarım altın
Alış: 1,309.4700
Satış: 1,344.6100
Cumhuriyet altını
Alış: 2,722.0000
Satış: 2,763.0000
Gremse altın
Alış: 6,567.8700
Satış: 6,723.0400
Ata altın
Alış: 2,709.2500
Satış: 2,779.6800
Beşli altın
Alış: 13,299.9400
Satış: 13,569.4400
İkibuçuk altın
Alış: 6,567.8700
Satış: 6,677.8100
Ziynet altın
Alış: 2,627.1500
Satış: 2,680.9900
Bilezik fiyatlarında son durum
Bugün bilezik fiyatlarına bakıldığında 14 ayar bileğin gram fiyatı 234 lira, 18 ayar bilezin gram fiyatı 300 lira, 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 375 lira seviyelerinden satılıyor.
Analistlerden altın yorumu
Altın fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanırken, analistler er geç altın fiyatlarında yükseliş bekliyor. Analistler borsada yaşanan rotasyon nedeniyle yükseliş sırasının yakında altına gelebileceğini düşünüyor. Merkez bankalarının enflasyonist hamleleri sonrasında yatırımcıların, değerinin altında kalan ürünlere yönelmesi bekleniyor.
Commerzbank da kısa vadede altının baskı altında kalmaya devam etmekle birlikte uzun vadede fiyatlarda önemli bir artış görüleceğini düşünüyor. Alman bankanın değerli metal analisti Daniel Briesemann, hazırladığı bir raporda, altın piyasasındaki mevcut fiyat hareketini yaklaşmakta olan bir tsunaminin başlangıcı olarak nitelendiriyor ve “Sular, büyük dalga çarpmadan önce çekiliyor” diyor.