Altın fiyatları haftanın en düşük düzeyinden toparlanıyor
Fed'in COVID-19 toparlanmasında belirsizlikler olduğunu söylemesi ile güvenli limanlara kaçan yatırımcılar altın fiyatlarını haftanın en düşük düzeyinden yukarı çekti.
Altın fiyatları çarşamba günü yüzde 3,5'ten fazla değer kaybederek haftanın en düşük düzeyine kadar geriledikten sonra, Fed'den gelen COVID-19 krizini aşma konusunda belirsizliklerin olduğu açıklaması ile oluşan risk hassasiyeti ile yüzde 0,77 artarak 1.943 dolar düzeyine yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle emtia piyasalarında son durum şöyle:
- Altın yüzde 0,77 artışla 1.943,55 dolara,
- Gümüş yüzde 0,37 artışla 2,167 dolara,
- Platin yüzde 0,42 artışla 935,49 dolara ve
- Paladyum yüzde 0,37 artışla 2.167,68 dolara yükseldi.