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Altın fiyatları haftanın en düşük düzeyinden toparlanıyor

Fed'in COVID-19 toparlanmasında belirsizlikler olduğunu söylemesi ile güvenli limanlara kaçan yatırımcılar altın fiyatlarını haftanın en düşük düzeyinden yukarı çekti.

Altın fiyatları haftanın en düşük düzeyinden toparlanıyor
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Altın fiyatları çarşamba günü yüzde 3,5'ten fazla değer kaybederek haftanın en düşük düzeyine kadar geriledikten sonra, Fed'den gelen COVID-19 krizini aşma konusunda belirsizliklerin olduğu açıklaması ile oluşan risk hassasiyeti ile yüzde 0,77 artarak 1.943 dolar düzeyine yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle emtia piyasalarında son durum şöyle:
- Altın yüzde 0,77 artışla 1.943,55 dolara,
- Gümüş yüzde 0,37 artışla 2,167 dolara,
- Platin yüzde 0,42 artışla 935,49 dolara ve
- Paladyum yüzde 0,37 artışla 2.167,68 dolara yükseldi.

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