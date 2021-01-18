Altın fiyatları kuru bugün yükselişe geçti
Altın fiyatları kuru altın yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Sabah saatlerinde 1.807 dolarla son dönemin en düşük seviyesini gören altın fiyatları ardından 1.835 doların üzerine tırmandı. Bugün serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında gram altın 441 lira seviyelerinden, çeyrek altın ise 722 lira seviyelerinden satılıyor.
Altın fiyatları bugüne sert düşüşle başlamasının ardından yukarı yönde hareketine başladı. Uluslararası piyasalarda 2 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerileyen altın fiyatları, sabahın erken saatlerinde 1.807 dolar seviyelerine gerilerken, ardından 1.835 doların üzerine tırmandı. Türkiye'de serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında ise gram altın 441 lira, çeyrek altın ise 722 lira seviyelerinden satılıyor.
Analistler, yatırımcıların doları güvenli liman olarak görmelerinin altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngörürken, uzun vadede ise ABD teşvik paketinin altın fiyatlarına yön vereceğini düşünüyor. Analistler, Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni paketinin Kongre'den 1,5 trilyon dolar veya daha fazla bir büyüklükte geçeceği yönünde beklentilerin güçlenmesi halinde altın fiyatında uzun vadede güçlenrme görüyorlar.
Altın fiyatları kurunda son durum
Ons altın: 1.833 $
Gram altın: 441 TL
Çeyrek altın: 722 TL
Yarım altın: 1.446 TL
Cumhuriyet altını : 2.971 TL
Gremse altın: 7.230 TL
Ata altın: 2.989 TL
Beşli altın: 14.594 TL
İkibuçuk altın: 7.183 TL
Ziynet altın: 2.883 TL