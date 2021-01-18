Altın fiyatları kuru bugün yükselişe geçti

Altın fiyatları bugüne sert düşüşle başlamasının ardından yukarı yönde hareketine başladı. Uluslararası piyasalarda 2 Aralık'tan bu yana görülen en düşük seviyeye kadar gerileyen altın fiyatları, sabahın erken saatlerinde 1.807 dolar seviyelerine gerilerken, ardından 1.835 doların üzerine tırmandı. Türkiye'de serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında ise gram altın 441 lira, çeyrek altın ise 722 lira seviyelerinden satılıyor.

Analistler, yatırımcıların doları güvenli liman olarak görmelerinin altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam edeceğini öngörürken, uzun vadede ise ABD teşvik paketinin altın fiyatlarına yön vereceğini düşünüyor. Analistler, Biden'in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki yeni paketinin Kongre'den 1,5 trilyon dolar veya daha fazla bir büyüklükte geçeceği yönünde beklentilerin güçlenmesi halinde altın fiyatında uzun vadede güçlenrme görüyorlar.

Altın fiyatları kurunda son durum

Ons altın: 1.833 $

Gram altın: 441 TL

Çeyrek altın: 722 TL

Yarım altın: 1.446 TL

Cumhuriyet altını : 2.971 TL

Gremse altın: 7.230 TL

Ata altın: 2.989 TL

Beşli altın: 14.594 TL

İkibuçuk altın: 7.183 TL

Ziynet altın: 2.883 TL