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Altın fiyatları ne kadar oldu? (30 Nisan 2021)

Altın fiyatları merak ediliyor. Bugünün başlangıcında altın fiyatlarına bakıldığında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın cinslerinden gram altı 463 liradan alınıp 467 liradan satılırken, çeyrek altın ise 757 liradan alınıp 773 liradan satılıyor. İşte 30 Nisan 2021 altın fiyatları...

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Yatırımını altına yapanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Bugün gram altın fiyato 463 liradan alınırken, 467 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 757 liradan alınıp, 772 liradan satılıyor.

İşte 30 Nisan 2021 altın fiyatları

Gram altın

Alış: 463 TL
Satış: 467 TL

Çeyrek altın

Alış: 757 TL
Satış: 773 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 3117 TL
Satış: 3148 TL

Tam altın

Alış: 3060 TL
Satış: 3092 TL

Yarım altın

Alış: 1515 TL
Satış: 1546 TL

Reşat altın

Alış: 3054 TL
Satış: 3085 TL

Gremse altın

Alış: 7653 TL
Satış: 7730 TL

Hamit altın

Alış: 3054 TL
Satış: 3085 TL

14 ayar altı

Alış: 270 TL
Satış: 273 TL

18 ayar altın

Alış: 347 TL
Satış: 350 TL

22 ayar bilezik

Alış: 424 TL
Satış: 428 TL