Altın fiyatları ne kadar oldu? (30 Nisan 2021)
Altın fiyatları merak ediliyor. Bugünün başlangıcında altın fiyatlarına bakıldığında yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen altın cinslerinden gram altı 463 liradan alınıp 467 liradan satılırken, çeyrek altın ise 757 liradan alınıp 773 liradan satılıyor. İşte 30 Nisan 2021 altın fiyatları...
Yatırımını altına yapanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Bugün gram altın fiyato 463 liradan alınırken, 467 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 757 liradan alınıp, 772 liradan satılıyor.
İşte 30 Nisan 2021 altın fiyatları
Gram altın
Alış: 463 TL
Satış: 467 TL
Çeyrek altın
Alış: 757 TL
Satış: 773 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 3117 TL
Satış: 3148 TL
Tam altın
Alış: 3060 TL
Satış: 3092 TL
Yarım altın
Alış: 1515 TL
Satış: 1546 TL
Reşat altın
Alış: 3054 TL
Satış: 3085 TL
Gremse altın
Alış: 7653 TL
Satış: 7730 TL
Hamit altın
Alış: 3054 TL
Satış: 3085 TL
14 ayar altı
Alış: 270 TL
Satış: 273 TL
18 ayar altın
Alış: 347 TL
Satış: 350 TL
22 ayar bilezik
Alış: 424 TL
Satış: 428 TL