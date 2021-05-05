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Altın fiyatları ne kadar oldu? (5 Mayıs 2021)

Yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın 476 liradan satılırken, çeyrek altın ise 786 liradan satılıyor. İşte 5 Mayıs 2021 altın fiyatları...

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son dönemde yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatı güne 476 liradan başladı. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın birimlerinden çeyrek altının satış fiyatı ise 786 lira oldu.

Analistler altın fiyatlarında yukarı yönde hareketin devam ettiğini belirtirken, dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade ediyor.

5 Mayıs 2021 altın fiyatları

Gram altın

Alış: 471 TL
Satış: 476 TL

Çeyrek altın

Alış: 770 TL
Satış: 786 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 3172 TL
Satış: 3204 TL

Tam altın

Alış: 3114 TL
Satış: 3145 TL

Yarım altın

Alış: 1541 TL
Satış: 1572 TL

Reşat altın

Alış: 3107 TL
Satış: 3138 TL

Gremse altın

Alış: 7786 TL
Satış: 7865 TL

Hamit altın

Alış: 3107 TL
Satış: 3138 TL