Altın fiyatları ne kadar oldu? (5 Mayıs 2021)
Yatırımcılar altın fiyatlarını araştırıyor. Serbest piyasada altın fiyatlarına bakıldığında, gram altın 476 liradan satılırken, çeyrek altın ise 786 liradan satılıyor. İşte 5 Mayıs 2021 altın fiyatları...
Altın fiyatları yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Son dönemde yaşanan yükselişin ardından gram altın fiyatı güne 476 liradan başladı. Yatırım aracı olarak en çok tercih edilen altın birimlerinden çeyrek altının satış fiyatı ise 786 lira oldu.
Analistler altın fiyatlarında yukarı yönde hareketin devam ettiğini belirtirken, dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade ediyor.
5 Mayıs 2021 altın fiyatları
Gram altın
Alış: 471 TL
Satış: 476 TL
Çeyrek altın
Alış: 770 TL
Satış: 786 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 3172 TL
Satış: 3204 TL
Tam altın
Alış: 3114 TL
Satış: 3145 TL
Yarım altın
Alış: 1541 TL
Satış: 1572 TL
Reşat altın
Alış: 3107 TL
Satış: 3138 TL
Gremse altın
Alış: 7786 TL
Satış: 7865 TL
Hamit altın
Alış: 3107 TL
Satış: 3138 TL