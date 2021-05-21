Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcı altına döndü

Yatırımcılar yeniden altına dönmeye başladı. Kripto paralarda son dönemdeki hızlı yükseliş önce ivme kaybederken, ardından hızlı bir düşüş başladı. Bu düşüş yatırımını kripto paraya yapanları tedirgin ederken, altın ise bu süreçte yükselişe geçti. Altın fiyatları son dönemdeki yükselişiyle 450 lira seviyelerinden 500 lirayı geçerken, yatırımcıların altın alımı da hızlandı.

21 Mayıs altın fiyatlarına bakıldığında gram altın alış fiyatı 501 lira, satış fiyatı ise 505 lira oldu. Yatırımcıların en çok tercih ettiği birimlerden çeyrek altının satış fiyatı 835 lira, yarım altının satış fiyatı ise 1671 lira oldu.

İşte 21 Mayıs altın fiyatları...

Gram altın

Alış: 501 TL

Satış: 505 TL

Çeyrek altın

Alış: 818 TL

Satış: 835 TL

Cumhuriyet altını

Alış: 3370 TL

Satış: 3405 TL

Tam altın

Alış: 3309 TL

Satış: 3343 TL

Yarım altın

Alış: 1638 TL

Satış: 1671 TL

Reşat altın

Alış: 3302 TL

Satış: 3335 TL

Gremse altın

Alış: 8274 TL

Satış: 8357 TL

Hamit altın

Alış: 3302 TL

Satış: 3335 TL