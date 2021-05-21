Altın fiyatları ne kadar oldu? Yatırımcı altına döndü
Altın fiyatları son dönemde yeniden yükselişe geçti. Kripto paralarda yaşanan düşüş ile doların hız kesmesi sonrasında yatırımcılar yüzünü yeniden altına döndü. Gram altın fiyatı 500 lirayı geçerken, yatırımcılar altın fiyatlarında son durumu araştırıyor. İşte 21 Mayıs altın fiyatları...
Yatırımcılar yeniden altına dönmeye başladı. Kripto paralarda son dönemdeki hızlı yükseliş önce ivme kaybederken, ardından hızlı bir düşüş başladı. Bu düşüş yatırımını kripto paraya yapanları tedirgin ederken, altın ise bu süreçte yükselişe geçti. Altın fiyatları son dönemdeki yükselişiyle 450 lira seviyelerinden 500 lirayı geçerken, yatırımcıların altın alımı da hızlandı.
21 Mayıs altın fiyatlarına bakıldığında gram altın alış fiyatı 501 lira, satış fiyatı ise 505 lira oldu. Yatırımcıların en çok tercih ettiği birimlerden çeyrek altının satış fiyatı 835 lira, yarım altının satış fiyatı ise 1671 lira oldu.
İşte 21 Mayıs altın fiyatları...
Gram altın
Alış: 501 TL
Satış: 505 TL
Çeyrek altın
Alış: 818 TL
Satış: 835 TL
Cumhuriyet altını
Alış: 3370 TL
Satış: 3405 TL
Tam altın
Alış: 3309 TL
Satış: 3343 TL
Yarım altın
Alış: 1638 TL
Satış: 1671 TL
Reşat altın
Alış: 3302 TL
Satış: 3335 TL
Gremse altın
Alış: 8274 TL
Satış: 8357 TL
Hamit altın
Alış: 3302 TL
Satış: 3335 TL