Altın fiyatları geçtiğimiz yıl gördüğü rekor seviyelerin ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Altın fiyatlarında yaşanan azalışta çeşitli faktörler etkili oldu. Salgın sürecinde yatırımcıların değişen risk algısı ve hükümetlerin ekonomik önlemlerinin yanı sıra özellikle bölgesel sorunlar ve COVID-19 aşı çalışmaları altın fiyatlarının yükselmesine neden olurken, psikolojik normalleşme ile birlikte altın fiyatları yeniden azalışa geçti. Bu azalışta özellikle aşı çalışmalarının olumlu sonuçlanması ve aşılamanın başlaması ile ekonomik toparlanma önemli rol oynadı.

Altın fiyatları 16 Şubat'ta son 7 ayın en düşük seviyesini görürken, yatırımcılar, altın fiyatları ne olur, sorusunu sormaya başladı. Analistler altın fiyatında düşüşün bir süre daha devam edeceğini ancak bu düşüşün kalıcı olmayacağını söyledi.

Aşılamanın başlamasıyla yaşanan aşı iyimserliği ile altının da aralarında olduğu değerli materyallerde gerileme yaşanırken, bunun kalıcı olmayacağı ve altın fiyatlarında yükselişin yıl içinde devam edeceği düşünülüyor. Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkeler altın alımına devam ederken, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte altına talebin yeniden artması ve bu gelişmelerle altın fiyatlarının yeniden yükseleceği düşünülüyor.

Altın fiyatlarında yaşanan düşüşle birlikte yatırımcıların altın alımları konusunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğine de açıklık getiren analistler, altın alımı yapacakların düşük fiyatları iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.