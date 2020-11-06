Altın fiyatları son 3 ayın en iyi haftasını yaşıyor

06 Kasım 2020

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, ABD'de Demokrat aday Joe Biden'in başkan seçilme ihtimali, Kongre'de bölünmüşlüğün devam etmesiyle Fed'in ekonomiyi desteklemek için daha fazla parasal genişlemeye gideceği beklentilerinin etkisi ile 1.950 dolar seviyesinin üzerini test ediyor. Küresel piyasalarda altın fiyatlarının artmasına içerde dolar/TL de destek verince altının gram fiyatı bugün 530 lirayı gördü ve rekor tazeledi.



Spot altında son 3 ayın en iyi haftası

Son 3 ayın en iyi haftasını yaşamakta olan spot altının ons fiyatı, dün gece 1.952,82 dolar seviyesinin test edilmesi sonrası bir miktar geri çekilme yaşasa da Demokrat aday Biden'in zaferini ilan etmeye daha da yaklaşması ile bugün tekrar yönünü 1.950 dolar seviyesinin üzerine çevirdi.

Yükselen fiyatlarda ilk dirençler: 1.952 dolar ve 1.960 dolar



Meksa Yatırım tarafından paylaşılan altın analizini içeren bilgi notunda, çıkışın devam edebilmesi için 1.960 dolar seviyesine burgu yapılıyor. Şirketin hazırladığı analiz şöyle:



"XAUUSD Uzun süren düzelteme ve kâr satışları sonrası tepki alımları görüldü. İlk destekler 1.932 ve 1.916 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin altında sonraki destekler ise 1.908-1.902 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.952-1.960 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyelerin geçilmesi önemli olacak. Sonraki dirençler ise 1.973 ve 1.992-2.015 noktalarında bulunuyor. Çıkış hareketi güç kazanmakla birlikte direnç seviyelerinde kısa süreli kâr satışları görülebilir."