Altın fiyatları yükselecek mi? 23 Şubat altın fiyatları

Geçtiğimiz haftalardaki düşüşün ardından altın fiyatları geçtiğimiz hafta son 7 ayın en düşük seviyelerini gördü. Bu azalışın ardından yatırımcılar altının seyrini merakla takip ederken, altın fiyatları bu haftaya yükselişle başladı. Bugün serbest piyasada gram altın fiyatı 410 liraya yükseldi. İşte bugünün altın fiyatları...

23 Şubat altın fiyatları

Çeyrek altın: 666 Lira

Yarım altın: bin 332 Lira

Gram altın: 410 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 726 Lira

Altın fiyatları yükselecek mi?

Salgın sürecinde değişen risk algısı ve hükümetlerin ekonomik önlemlerinin yanı sıra özellikle bölgesel sorunlar ve COVID-19 aşı çalışmaları altın fiyatlarının yükselmesine neden olurken, normalleşme döneminde altın fiyatları düşüşe geçti.

16 Şubat'ta son 7 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, bu haftaya ise yükselişle başladı. Analistler altın fiyatlarında düşüşün kalıcı olmayacağını söyledi.

Aşılamanın başlamasıyla yaşanan aşı iyimserliği ile altının da aralarında olduğu değerli materyallerde gerileme yaşanırken, bunun kalıcı olmayacağı ve altın fiyatlarında yükselişin yıl içinde devam edeceği düşünülüyor. Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkeler altın alımına devam ederken, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte altına talebin yeniden artması ve bu gelişmelerle altın fiyatlarının yeniden yükseleceği düşünülüyor.