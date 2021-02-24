Altın fiyatları yükselecek mi? 24 Şubat altın fiyatları

Geçtiğimiz haftalardaki düşüşün ardından altın fiyatları geçtiğimiz hafta son 7 ayın en düşük seviyelerini gördü. Bu azalışın ardından yatırımcılar altının seyrini merakla takip ederken, altın fiyatları bu haftaya yükselişle başladı. Bugün serbest piyasada gram altın fiyatı 410 liraya yükseldi. İşte bugünün altın fiyatları...

24 Şubat altın fiyatları

Gram altın: 412 TL

Çeyrek altın: 691 TL

Yarım altın: 1391 TL

Cumhuriyet altını: 2765 TL

Altın fiyatları yükselecek mi?

Salgın sürecinde değişen risk algısı ve hükümetlerin ekonomik önlemlerinin yanı sıra özellikle bölgesel sorunlar ve COVID-19 aşı çalışmaları altın fiyatlarının yükselmesine neden olurken, normalleşme döneminde altın fiyatları düşüşe geçti.

16 Şubat'ta son 7 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, bu haftaya ise yükselişle başladı. Analistler altın fiyatlarında düşüşün kalıcı olmayacağını söyledi.

Aşılamanın başlamasıyla yaşanan aşı iyimserliği ile altının da aralarında olduğu değerli materyallerde gerileme yaşanırken, bunun kalıcı olmayacağı ve altın fiyatlarında yükselişin yıl içinde devam edeceği düşünülüyor. Çin, Hindistan, Rusya gibi ülkeler altın alımına devam ederken, yeni teşvik paketlerinin açıklanması, düşük faiz politikaları ve düğün sezonunun gelmesi ile birlikte altına talebin yeniden artması ve bu gelişmelerle altın fiyatlarının yeniden yükseleceği düşünülüyor.