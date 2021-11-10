Altın fiyatları yükselecek mi? Analistlerin altın yorumu

Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde rekor kırarken, son dönemdeki altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükseliş yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzun vadede altın yatırımcıları, altın fiyatlarının yükselişiyle kazanç sağlarken, bu yükselişin devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Fed kararı sonrasında altındaki son durumu yorumlayan analistler, altına olan talebin artabileceğini düşünüyor.

Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 574 TL

Çeyrek altın: 939 TL

Yarım altın: 1879 TL

Cumhuriyet altını: 3865 TL

Gremse altın: 9397 TL

Ata altın: 3885 TL

Beşli altın: 18968 TL

İkibuçuk altın: 9334 TL

Ziynet altın: 3747 TL

Türkiye'de altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

Altının yılsonu beklentileri konusunda iki görüş var. Birincisi bazı analistler faiz artırımları ve tahvil geri alımları başladığında altının bundan etkileneceğini düşünüyor. Fakat altın sadece enflasyona karşı koruma aracı olduğunda tercih ediliyor. Dünyadaki jeopolitik gerginlikleri dikkate alacak olursak, altın bunlardan da destek alabilir diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde altının yukarı yönlü hareketini sürdüreceğini düşünüyorum. Benim beklentim 1800, belki 2000 bin dolar seviyelerini görebiliriz.

Analistlerden altın yorumu

Sprott tarafından yapılan altın yorumunda altına olan talebin artabileceği belirtildi. Sprott’a göre piyasada bu noktada bir politika hatasını fiyatlıyor; yani ekonomik yavaşlama ortamında parasal sıkılaşma. Kuruluş, Fed’i değerlendirdiği analizinde, Fed’in geçici olduğunu ileri sürdüğü enflasyondan çok büyümeye bakmak zorunda kalacağını savunuyor.

Başka bir deyişle düşük enflasyon için resesyona riskine girmektense enflasyonla büyümeye razı olabilir. Böyle bir durumda Fed, piyasada oluşturduğu şahin beklentileri karşılayamazsa yani varlık alımlarının ötesine geçip faizleri artırmazsa, büyük olasılıkla altın gibi enflasyondan korunma araçlarına talebi artırır.