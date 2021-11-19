Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerden altın yorumunda yükseliş vurgusu

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, hızlı yükselişiyle dikkatleri çekiyor. Uzun vadeli yatırımcılarına ciddi bir kar sağlayan yükselen altın fiyatları küresel piyasalardaki son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü ve spot altın, ons başına 1.870 dolar seviyesine çıktı. Fed kararı sonrasında altındaki son durumu yorumlayan analistler, altına olan talebin artabileceğini düşünüyor.

Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 655 TL

Çeyrek altın: 1082 TL

Cumhuriyet altını: 4410 TL

Tam altın: 4331 TL

Yarım altın: 2165 TL

Reşat altın: 4322 TL

Hamit altın: 4322 TL

Analistlerden altın yorumu

Güçlenen enflasyonun desteğini arkasına alan altın dolara meydan okuyor ve beş ayın en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Analistler ‘altında momentum sürecek’ diyor.

ABD’de ekim ayı tüketici fiyatlarının son 31 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 6.2 düzeyinde gerçekleşmesi altında bir süredir beklenen yükselişin fitilini çekti. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrasında ons altın 50 dolardan fazla değer kazandı ve bu hafta önemli bir direnç seviyesi olarak nitelenen 1.870 doları test etti. Analistler, teknik olarak bakıldığında altının teknik avantaja sahip olduğunu düşünüyor ve fiyatlardaki çıkışın devam etmesini bekliyor. Boğaların yukarı yönlü bir sonraki fiyat hedefi katı direnç noktası olarak görülen 1.900 dolar noktasını geçmek. Bunun için önce 1.875 dolar seviyesinin aşılması gerekiyor.

High Ridge Futures metal ticareti direktörü David Meger, "Altına en büyük destek piyasada görmeye devam ettiğimiz enflasyonist baskılar” diyor. Külçenin son rallisi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) erken faiz artırımına yönelik tartışmaların körüklediği daha güçlü bir dolara rağmen gerçekleşti. Meger, “Fed’in yakın vadede, enflasyonla mücadele için varlık alımlarının hızlandırılabileceği sinyali verirse veya piyasa faiz oranlarının beklenenden daha erken yükseleceğine inanırsa altın bir miktar ‘baskı’ altına girebilir” şeklinde konuşuyor. Fed, bu ay tahvil alımını aşamalı olarak azaltmaya başladı ve alımları 2022'nin ortasında tamamlamayı bekliyor.

Kinesis Money dış analisti Carlo Alberto De Casa, “Faiz artışları altın için potansiyel bir risk olmaya devam ediyor ve fiyatların 1.875 doların üzerinde net bir kırılma yaşaması daha fazla kazanç sağlayabilir” ifadesini kullanıyor.

UBS'deki analistler, 2022'nin başlarında TÜFE'de daha fazla artış riski görüyor ve bunun altın talebini daha da canlandıracağını düşünüyor. Bu nedenle, İsviçre yatırım bankası mart sonu altın fiyat hedefini ons başına 1.700 dolar/ons seviyesinden 1.800 dolar/ ons ve 2022 yılsonu hedefini 1.600 dolardan 1.650 dolara revize etti.

Societe Generale’deki emtia analistleri, 2022’nin ilk çeyreği boyunca önemli bir ralli potansiyeli görüyor. Fransız bankası son fiyat tahmininde, enflasyon baskıları arttıkça ABD para politikasının fiyatları desteklemeye devam edeceğini söylüyor. Analistler, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Gelecek yılın ilk çeyreğinde kıymetli metal fiyatlarının ortalama 1.950 dolar civarında olacağını tahmin ediyoruz”. Bankanın ortalama fiyat hedefi, mevcut fiyatlardan yüzde 4.5’lik bir artışı temsil ediyor.