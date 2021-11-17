Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Analistlerin altın yorumunda talep vurgusu

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, hızlı yükselişiyle dikkatleri çekiyor. Uzun vadeli yatırımcılarına ciddi bir kar sağlayan yükselen altın fiyatları küresel piyasalardaki son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü ve spot altın, ons başına 1.870 dolar seviyesine çıktı. Fed kararı sonrasında altındaki son durumu yorumlayan analistler, altına olan talebin artabileceğini düşünüyor.

Sonbahara kademeli yükselişle başlayan ve son günlerde yükseliş hızını artıran altın fiyatları, bugün şu seviyelerden işlem görüyor:

Gram altın: 621 TL

Çeyrek altın: 1026 TL

Cumhuriyet altını: 4182 TL

Tam altın: 4107 TL

Yarım altın: 2053 TL

Reşat altın: 4097 TL

Hamit altın: 4094 TL

Analistlerden altın yorumu

Analistler, altın fiyatının direnç seviyelerini kırmaya yönelik ani hareketler yapmasının yatırımcıların enflasyonun Fed'in beklediğinden daha uzun süre yüksek kalacağı yönündeki endişelerinin artmakta olduğunu gösterdiğini ifade ediyorlar.

Altın fiyatında yukarı hareketin 1876-1883 dolar aralığına kadar devam etme potansiyeli olduğunu belirten analistler, bugün için ilk destek olarak 1862 dolar seviyesini gösteriyorlar. Buranın altında ise güçlü destek 1828 dolar seviyesinde.