Altın fiyatlarında son durum: Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında altın geliyor. Bu nedenle altın fiyatları her gün en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Hem yatırım hem de başka nedenlerle altın almak isteyenler son dönemde yükselen fiyatlar nedeniyle tercihini gram altından yana kullanırken, çeyrek altın ya da diğer altın birimlerine de ilgi gösterenler bulunuyor. Bugün saat 11.00 itibariyle gram altın fiyatları 448 liradan alınırken, 449 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 448.42

Satış: 449.13

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 717.4700

Satış: 734.3300

Yarım altın fiyatı

Alış: 1,430.4500

Satış: 1,468.6600

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 2,973.0000

Satış: 3,018.0000

Gremse altın fiyatı

Alış: 7,174.6600

Satış: 7,343.3100

Ata altın fiyatı

Alış: 2,959.5500

Satış: 3,036.1300

Beşli altın fiyatı

Alış: 14,528.6800

Satış: 14,821.3600

İkibuçuk altın fiyatı

Alış: 7,174.6600

Satış: 7,293.9000

Ziynet altın fiyatı

Alış: 2,869.8600

Satış: 2,928.3400