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Altın fiyatlarında son durum: Gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım altın gibi birimlerin alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. 30 Mart'ta gram altın fiyatları saat 11.00 itibariyle 448 lira seviyelerinden alınırken, 449 lira seviyelerinden satılıyor. İşte bugünün altın fiyatları...

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında altın geliyor. Bu nedenle altın fiyatları her gün en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Hem yatırım hem de başka nedenlerle altın almak isteyenler son dönemde yükselen fiyatlar nedeniyle tercihini gram altından yana kullanırken, çeyrek altın ya da diğer altın birimlerine de ilgi gösterenler bulunuyor. Bugün saat 11.00 itibariyle gram altın fiyatları 448 liradan alınırken, 449 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı

Alış: 448.42
Satış: 449.13

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 717.4700
Satış: 734.3300

Yarım altın fiyatı

Alış: 1,430.4500
Satış: 1,468.6600

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 2,973.0000
Satış: 3,018.0000

Gremse altın fiyatı

Alış: 7,174.6600
Satış: 7,343.3100

Ata altın fiyatı

Alış: 2,959.5500
Satış: 3,036.1300

Beşli altın fiyatı

Alış: 14,528.6800
Satış: 14,821.3600

İkibuçuk altın fiyatı

Alış: 7,174.6600
Satış: 7,293.9000

Ziynet altın fiyatı

Alış: 2,869.8600
Satış: 2,928.3400