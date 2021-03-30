Altın fiyatlarında son durum: Gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın fiyatları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Yatırımcılar gram, çeyrek, yarım altın gibi birimlerin alış ve satış fiyatlarını araştırıyor. 30 Mart'ta gram altın fiyatları saat 11.00 itibariyle 448 lira seviyelerinden alınırken, 449 lira seviyelerinden satılıyor. İşte bugünün altın fiyatları...
Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçlarının başında altın geliyor. Bu nedenle altın fiyatları her gün en fazla merak edilen konuların başında geliyor. Hem yatırım hem de başka nedenlerle altın almak isteyenler son dönemde yükselen fiyatlar nedeniyle tercihini gram altından yana kullanırken, çeyrek altın ya da diğer altın birimlerine de ilgi gösterenler bulunuyor. Bugün saat 11.00 itibariyle gram altın fiyatları 448 liradan alınırken, 449 liradan satılıyor.
Gram altın fiyatı
Alış: 448.42
Satış: 449.13
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 717.4700
Satış: 734.3300
Yarım altın fiyatı
Alış: 1,430.4500
Satış: 1,468.6600
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 2,973.0000
Satış: 3,018.0000
Gremse altın fiyatı
Alış: 7,174.6600
Satış: 7,343.3100
Ata altın fiyatı
Alış: 2,959.5500
Satış: 3,036.1300
Beşli altın fiyatı
Alış: 14,528.6800
Satış: 14,821.3600
İkibuçuk altın fiyatı
Alış: 7,174.6600
Satış: 7,293.9000
Ziynet altın fiyatı
Alış: 2,869.8600
Satış: 2,928.3400